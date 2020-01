Asasinarea lui Soleimani: Premierul israelian, aflat in Grecia, s-a intors de urgenta in Israel

Ziare.

Netanyahu, sosit joi la Atena unde a semnat un acord cu Cipru si Grecia pentru construirea unui gazoduct, trebuia sa ramana in aceasta tara pana sambata, insa si-a scurtat calatoria dupa anuntarea decesului lui Qassem Soleimani.Qassem Soleimani era liderul fortelor iraniene Al-Qods acuzate adesea de Israel ca pregatesc atacuri impotriva statului israelian.In urma uciderii lui Soleimani in raidul american, armata israeliana a inchis vineri o statiune de schi de pe Muntele Hermon. Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea lui Soleimani , iar presedintele iranian Rouhani a indemnat la razbunare impotriva unei "Americi criminale".La Teheran a fost numit un al lider al fortelor Quds, generalul de brigada Esmail Qaani, iar liderii militari iranieni au vorbit despreLa randul sau, liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, marele aliat al Iranului, a promis vineri "pedepsirea justa a asasinilor criminali" responsabili de moartea generalului iranian Soleimani.Aliat al SUA, Israelul a acuzat in ultimele luni fortele Quds de pregatirea unor atacuri cu drone dinspre Siria si transformarea - din Libia si impreuna cu Hezbollahul libanez - a unor rachete in arme de precizie capabile sa cauzeze pagube importante pe teritoriul israelian.Miscarea islamista Hamas, la putere in Fasia Gaza, enclava palestiniana cu circa 2 milioane de locuitori, a condamnat la randul sau atacul american impotriva lui Soleimani, calificandu-l drept "crima americana ce amplifica tensiunile in regiune".Implicata in trei razboaie impotriva Israelului incepand din 2008, Hamas a prezentat "sincere condoleante" Iranului pentru "martiriul" lui Qassem Soleimani, "unul dintre cei mai eminenti lideri de razboi iranieni".Si Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPLP), grup armat de orientare marxista, a indemnat la un raspuns "coordonat al fortelor de rezistenta" din regiune in urma decesului lui Soleimani.