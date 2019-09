Atacul din Arabia Saudita: Presedintele iranian spune ca rebelii yemeniti doar s-au aparat. Trump da vina in continuare pe Iran

Ziare.

"Yemenul este tinta unor bombardamente zilnice (...). Poporul Yemenului a fost obligat sa raspunda. Nu fac decat sa se apere", a declarat Rohani, la incheierea summit-ului dedicat situatiei din Siria, la care a participat alaturi de omologul sau rus, Vladimir Putin, si cel turc, Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP.Coalitia din Yemen condusa de Arabia Saudita a afirmat, luni, ca armele utilizate in atacul cu drone, care a redus in mod brutal aprovizionarea mondiala cu petrol si a trezit temerea unei escaladari militare intre Washington si Teheran, au fost fabricate in Iran.Atacul a fost revendicat de gruparea rebela houthi din Yemen, tara aflata in razboi si in care Riadul a intervenit incepand cu 2015 in fruntea unei coalitii militare care sustine Guvernul in combaterea revoltei sprijinite de Iran.Secretarul de Stat american Mike Pompeo a apreciat ca nu exista nicio dovada ca acest "atac fara precedent asupra aprovizionarii energetice mondiale" a fost lansat din Yemen, Washingtonul acuzand Iranul ca se afla la originea acestuia.Si presedintele american, Donald Trump, a declarat, luni, ca Iranul pare sa se afle in spatele atacului impotriva Arabiei Saudite, dar ca doreste sa evite un conflict si asteapta sa afle "cu certitudine" cine este autorul.Se pare ca Republica islamica este cea care a vizat instalatiile petroliere din Arabia Saudita, dar "vrem sa stabilim cu certitudine cine a facut asta", a declarat presedintele Trump, in fata reporterilor, in momentul primirii la Casa Alba a printului mostenitor al Bahreinului.