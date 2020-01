Atacul iranienilor asupra bazelor SUA a fost anuntat cu 6 ore inainte

Ziare.

com

Aproximativ 130 de militari danezi erau stationati la baza aeriana de la Ain al-Asad, ca parte a coalitiei internationale impotriva Statului Islamic. Baza este una din cele doua atacate de Iran si unde erau desfasurate trupe americane.Ministerul Apararii de la Copenhaga a refuzat sa comenteze pe marginea informatiei transmise vineri de televiziunea daneza TV2, care citeaza surse sub rezerva anonimatului.Nu este clar cine a furnizat avertismentul sau daca acesta a fost transmis mai departe, transmite Reuters.Cu toate acestea, ministrul danez al Apararii, Bjorn Bisserup, a declarat miercuri, la acelasi post de televiziune, ca a fost primit un avertisment: "Nu voi intra in detalii despre cum am fost avertizati. Dar am primit un anunt care ne-a permis sa ne pregatim cat de bine am putut in aceste conditii", a afirmat el.Nicio persoana nu a fost ranita in aceste atacuri , pe care Iranul le-a descris ca represalii la asasinarea influentului general Qassem Soleimani intr-un raid american cu drona pe aeroportul din Bagdad, pe 3 ianuarie.In prezent, efectivele daneze, cu exceptia a 30-40 de persoane, sunt in curs de a fi transferate de la Ain al-Asad in Kuweit.