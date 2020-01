Basescu: Nu cred intr-un razboi generat de conflictul dintre SUA si Iran, cred in lovituri punctuale care se vor da de ambele parti

Ziare.

"Nu cred intr-un razboi generat de conflictul dintre SUA si Iran, in schimb cred in lovituri punctuale care se vor da de ambele parti. Presedintele Trump a anuntat ca au o lista intreaga cu obiective siAduceti-va aminte ca acum cateva saptamani, tot asa, cu un comandou Delta Force s-au intors in Siria de unde plecasera si l-au lichidat pe seful ISIS. Deci SUA clar au demonstrat ca au capacitatea sa faca asta,", a declarat Traian Basescu, duminica seara, la Romania TV.El a explicat ca Iranul este o tara afectata de restrictiile introduse de SUA la importul de titei, dar si o tara care a destabilizat mai multe state din regiune."E o poza extrem de dramatica a Iranului in momentul de fata. Iranul este o tara afectata puternic de restrictiile introduse de SUA la importul de titei,. Yemen - e acolo, Iranul cu Hezbollahul sau cu alte structuri, dar este in Yemen, Siria - Iranul e acolo, Liban - Iranul e acolo cu Hezbollahul. In ultima vreme, acest general care si-a gasit sfarsitul isi trimisese Hezbollahul si in Libia.. Nu s-a ivit ocazia ca cineva sa ii dea un dos de palma pana cand nu s-au legat de Ambasada SUA", a mai declarat fostul presedinte al Romaniei, in prezent europarlamentar.Totusi, Traian Basescu spune ca nu vede un risc in declansarea celui de-Al Treilea Razboi Mondial in urma acestui conflict."Nu vad un risc de declansare a celui de-Al Treilea Razboi Mondial. Vad o sicanare pe care va incerca sa o faca Iranul, are si resurse, are Hezbollahul asta raspandit peste tot in Orientul Apropiat si Orientul Mijlociu,. Iar mare pierzator va fi Iranul", a mai spus Traian Basescu.Presedintele Donald Trump a avertizat ca Statele Unite au identificat 52 de obiective in Iran si le vor lovi "foarte rapid si foarte dur" daca Iranul ataca personal sau tinte americane, informeaza BBC.Armata iraniana a raspuns, duminica, la cea mai recenta sfidare a lui Donald Trump, afirmand ca nu crede ca Statele Unite sa aiba "curajul" de a ataca 52 de obiective din Iran asa cum a amenintat presedintele american, potrivit agentiei oficiale iraniene Irna, citata de AFP.Iranienii au arborat pentru prima data in istorie steagul rosu, simbol al declansarii unui "razboi sangeros", deasupra unei moschei considerata loc sacru.