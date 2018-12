Bloggerul si activistul iranian Vahid Sayyadi Nasiri a murit in inchisoare. Era de 60 de zile in greva foamei

#Iranian political prisoner Vahid Sayyadi Nassiri died today subsequent to 60 days of hunger strike in Qom, #Iran. He was arrested for "insulting Khamenei and propagating against the regime."@hrw @UNHumanRights @AmnestyIran @amnesty #وحید_صیادی_نصیری https://t.co/wuD9ar5qgG - IRAN HRM (@IranHrm) 12 December 2018

Ziare.

com

Potrivit unor organizatii de apararea drepturilor omului, activistul Vahid Sayyadi Nasiri a murit in urma unei greve a foamei de 60 de zile."Detinutul politic Vahid Sayyadi Nasiri, aflat in greva foamei de la 13 octombrie 2018, in semn de protest fata de negarea dreptului sau la un avocat si fata de conditii de detentie inumane (...), a decedat la Spitalul Shahid Beheshti de la Qom", a anuntat pe site Asociatia americana "Centrul pentru drepturile omului in Iran".Potrivit agentiei Isna, Vahid Sayyadi Nasiri a fost incarcerat, in doua randuri, in legatura cu apartenenta sa la un grup regalist si la pregatirea unor actiuni de sabotaj. Dupa ce a fost spitalizat, el a murit din cauza unei boli de ficat, la 12 decembrie, adauga agentia de presa, care nu evoca greva foamei.Potrivit lui Mehdi Kaheh, procurorul orasului Qom, Vahid Sayyadi Nasiri ispasea o pedeapsa privind o "insulta la adresa locurilor sfinte ale islamului" proferata pe retele de socializare, atunci cand s-a imbolnavit. El a fost condus la spital, unde a decedat, potrivit site-ului postului televiziunii publice Irib. Procurorul Kaheh nu vorbeste nici el despre greva foamei.Numerosi jurnalisti si activisti pe retele de socializare au fost aruncati in inchisori, in ultimii ani, in Iran. Multi altii au plecat in exil.In noiembrie, Republica islamica a lansat o noua campanie de reprimare a jurnalistilor, potrivit Reporters sans frontieres (RSF) . Mai multi jurnalisti au fost interogati, iar trei au fost arestati din cauza unor texte publicate pe retele de socializare.Iranul respinge criticile care-i sunt adresate in domeniul drepturilor omului, evocand o lipsa a intelegerii legilor islamului.