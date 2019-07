Britanicii i-au eliberat pe ofiterii petrolierului iranian sechestrat langa Gibraltar

Ziare.

"Cei patru membri ai echipajului de pe 'Grace 1' arestati de Politia regala din Gibraltar au fost eliberati pe cautiune fara acuzatii" impotriva lor, a anuntat politia teritoriului britanic citata de AFP."Ancheta este in curs de desfasurare si 'Grace 1' ramane imobilizat", a precizat politia.Capitanul si secundul au fost arestati joi, iar alti doi ofiteri au fost arestati vineri. Cei patru sunt de nationalitate indiana, a precizat politia.Petrolierul contine 2,1 milioane de barili de titei brut, capacitatea sa maxima, potrivit sefului guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo.Vasul, cu o lungime de 330 de metri, a fost sechestrat pe 4 iulie de politia si de vama din Gibraltar, asistate de un detasament al Marinei Regale britanice, in largul acestui teritoriu britanic situat in extremitatea sudica a Spaniei.Autoritatile din Gibraltar il suspecteaza ca urma sa livreze petrol Siriei, cu incalcarea sanctiunilor europene impotriva regimului lui Bashar al-Assad. Iranul, care a denuntat un act de "piraterie" in largul marii, a afirmat ca destinatia petrolierului nu era Siria.Curtea Suprema din Gibraltar a dat unda verde imobilizarii nava timp de 14 zile, pana la 19 iulie, dar aceasta autorizatie poate fi prelungita pana la 90 de zile.Presedintele iranian Hassan Rohani a avertizat, miercuri, Marea Britanie, evocand "consecinte" dupa sechestrarea petrolierului. Un inalt responsabil al Gardienilor Revolutiei a dat asigurari ca Washingtonul si Londra "vor regreta amarnic" arestarea petrolierului.In acest context, guvernul britanic a anuntat joi ca nave iraniene au incercat miercuri seara "sa impiedice" trecerea unui petrolier britanic prin stramtoarea Ormuz, inainte de a fi respinse de o fregata britanica.Statele Unite si-au confirmat intentia de a forma o coalitie internationala care sa escorteze navele comerciale in Golf la o zi dupa acest presupus nou incident, iar Marea Britanie a anuntat vineri trimiterea a celei de-a doua nave de razboi pentru a-si spori temporar prezenta militara in Golf