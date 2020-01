Britanicii sunt sfatuiti sa evite Irak si Iran

Ziare.

"Dupa moartea lui Qassem Soleimani si intensificarea tensiunilor in regiune, am decis sa actualizam recomandarile de calatorie in Irak si Iran", a indicat Ministerul de Externe intr-un comunicat, relateaza AFP."Prioritatea oricarui guvern este de a asigura securitatea britanicilor. Tanand cont de tensiunile sporite in regiune, Ministerul de Externe ii sfatuieste pe cetateni sa nu mearga in Irak, cu exceptia regiunii Kurdistanului irakian, si sa fie pridenti daca este necesar sa ajunga in Iran", a declarat Dominic Raab, ministrul de Externe, citat in comunicat.Biroul de Externe recomanda britanicilor din regiune sa fie vigilenti si sa urmareasca cu atentie situatia in mass-media.Teheranul a promis "o razbunare dura in locul si la momentul potrivit" dupa moartea generalului sau in atacul cu drona de vineri de la Bagdad in care au fost ucise in total 10 persoane - cinci irakieni si cinci iranieni.Seful diplomatiei britanice a facut vineri apel ca toate partile sa participe la "dezescaladarea" situatiei.