Cauzele prabusirii avionului in Iran nu mai sunt atat de clare. Ucrainenii retrag declaratia ca a fost defectiune la motor

Initial, ambasada Ucrainei la Teheran anuntase ca un motor a luat foc si a cedat, aceasta fiind cauza prabusirii. Si presa iraniana, mai ales televiziunea de stat, a indicat probleme tehnice, citand un oficial din aviatie. Acum, insa, ambasada a rectificat declaratia initiala, aratand ca anterioarele comentarii nu ar fi fost oficiale.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care si-a intrerupt vizita oficiala pe care o efectua in Oman si se intoarce urgent la Kiev, avertizase insa anterior impotriva speculatiilor privind legatura intre faptul ca avionul s-a prabusit la cateva ore dupa ce iranienii au bombardat doua baze americane din Irak Zelenski a spus si ca nu exista niciun raport care sa fi semnalat probleme ale aeronavei inainte de decolare si a precizat ca este primul avion prabusit din istoria companiei Ukraine International Airlines.Resturi din aeronava si motoare au fost gasite la 10 kilometri de aeroportul din Teheran. Avionul a urcat pana la 2.400 de metri altitudine inainte de a disparea de pe radar. Specialisti in aviatie citati de BBC sustin ca o astfel de situatie nu este una normala si ar sugera ca la bord a avut loc "un incident catastrofal". Tot ei spun si ca Boeingul 737-800 este facut astfel incat poate zbura in continuare si cu o problema la motor. Pe langa asta, ei sustin ca daca ar fi cedat un motor ar fi trebuit sa se observe un declin in altitudine in datele de pe radar.Echipele de salvare si voluntarii Crucii Rosii nu au gasit supravietuitori si rand pe rand au facut un lung sir de cadavre. Ei au gasit si una dintre cutiile negre ale avionului.La bordul avionului se aflau 176 de persoane, 167 de pasageri si 9 membri ai echipajului. Oficialii ucraineni au anuntat ca 169 de bilete fusesera achizitionate, insa doi pasageri nu s-au mai prezentat.Victimele sunt din 7 tari, au anuntat oficialii ucraineni, care au facut publica nationalitatea lor. Astfel, 82 de persoane erau cetateni iranieni, 63 erau canadieni, 11 din Ucraina, inclusiv membrii echipajului, 10 din Suedia, 4 din Afganistan, 3 din Marea Britanie si alti 3 din Germania, a anuntat ministrul ucrainean de Externe Vadim Pristaiko.Iranul a anuntat insa ulterior ca dintre victime 147 erau iranieni, ceea ce indica faptul ca 65 de persoane aveau dubla cetatenie.In ce priveste numarul mare de canadieni care se aflau la bord, motivul nu este clar, insa poate avea legatura cu faptul ca Ukraine International Airlines, compania care opera zborul, are si curse directe si ieftine din Kiev catre Toronto.Suedia a anuntat, prin ministrul de Externe, ca ambasada de la Teheran inca aduna informatii despre accident.