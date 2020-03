Ce masuri mai ia Iranul pentru a combate pandemia: Amnistiaza 10.000 de detinuti si renunta la sarbatorirea programului nuclear

LIVE

Tot din cauza pandemiei, care a ucis aproape 1300 de oameni in republica islamica, Teheranul nu isi va sarbatori in acest an programul nuclear, noteaza Reuters.Teheranul pregateste eliberarea a circa 10.000 de detinuti cu ocazia amnistiei de Anul nou iranian, de care ar urma sa beneficieze si jumatate din detinutii condamnati pentru atingere adusa securitatii nationale, a anuntat Autoritatea judiciara a tarii.Amnistia a fost acordata de ayatollahul Ali Khamenei, la solicitarea conducerii puterii judiciare, pentru a "scadea numarul de detinuti, tinand cont de situatia sensibila din tara", a declarat liderul Autoritatii judiciare, Gholamhossein Esmaili, fara a face referire in mod explicit la epidemie.Ayatollahul acorda mai multe amnistii pe an detinutilor de drept comun cu prilejul principalelor sarbatori musulmane sau de aniversarea Revolutiei islamice din 1979, in februarie.Anul acesta in schimb "jumatate dintre cei vinovati de crime legate de securitatea statului vor beneficia de aceasta gratiere", a indicat Esmaili, fara a preciza numarul acestora.Agentia oficiala a Autoritatii judiciare, Mizan, a subliniat "caracterul fara precedent" al acestei masuri, prevazute pentru cei condamnati la mai putin de cinci ani de inchisoare.Organizatia pentru apararea drepturilor omului Amnesty International a salutat intr-un comunicat decizia anuntata joi de Teheran, dar a indemnat totodata autoritatile iraniene sa-i "elibereze imediat si neconditionat pe toti prizonierii de constiinta".Teheranul sustine ca in inchisorile iraniene nu se afla niciun "detinut politic" si reproseaza Occidentului ca amesteca doua situatii, cea a detinutilor politici si a persoanelor vinovate de crime impotriva sigurantei nationale.Autoritatea judiciara iraniana a mai mentionat ca 85.000 de detinuti au beneficiat de permisie pentru cele doua saptamani de vacanta de Anul nou, in ideea de a decongestiona inchisorile si a reduce riscul de raspandire a bolii.In februarie, Iranul a anuntat eliberarea a peste 2300 de detinuti, cu ocazia aniversarii Revolutiei islamice. In 2019, pentru a 40-a aniversare a revolutiei, de aceasta masura au beneficiat 50.000 de detinuti.La randul sau, Ali Akbar Salehi, directorul Organizatiei atomice iraniene, a anuntat joi ca Teheranul nu isi va sarbatori anul acesta programul nuclear, din cauza epidemiei cu noul coronavirus.Iranul organizeaza in fiecare an o zi a programului sau nuclear, in cursul careia Teheranul anunta progresele obtinute in acest plan.