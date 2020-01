Cinci tari cer Iranului compensatii pentru familiile victimelor avionului doborat de Teheran

Ziare.

Canada, Ucraina, Marea Britanie, Suedia si Afganistan au transmis intr-un comunicat emis dupa o intalnire comuna la Londra ca Iranul va trebui sa deschida o "ancheta internationala riguroasa, independenta si transparenta catre natiunile indurerate".Cele cinci state au cerut Iranului sa conduca procesul de identificare a victimelor cu demnitate si transparenta si sa respecte dorinta familiilor in privinta repatrierii trupurilor."Ochii comunitatii internationale sunt astazi atintiti asupra Iranului. Cred ca Iranul are de facut o alegere si lumea ii priveste", a declarat ministrul canadian de Externe, Francois-Philippe, intr-o conferinta de presa la Londra.Cele cinci tari au salutat angajamentul Iranului de pana acum. Avionul a fost lovit de o racheta pe 8 ianuarie , la scurt timp dupa ce a parasit un aeroport din Teheran cu destinatia Kiev. Iranul a recunoscut sambata ca a doborat din greseala avionul Ukraine International Airlines, dupa ce a negat initial ca a avut un rol in incident. Toate cele 176 de persoane aflate la bord, inclusiv 57 de canadieni, au fost ucise. Majoritatea pasagerilor erau iranieni sau cu dubla cetatenie , multi dintre ei erau studenti care se intorceau la studii in strainatate sau familii care se duceau spre casa dupa ce isi viiztasera rudele in Iran. Multe dintre victime erau academicieni, cercetatori si studenti la 19 universitati canadiene.