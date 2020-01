Cine ce a castigat din eliminarea lui Soleimani. Scenarii post-escaladare si ce ar trebui sa preocupe UE si Israelul - Interviu cu analistul iraniano-israelian Meir Javedanfar

S-a vorbit, chiar cu aceasta sintagma, despre Al treilea razboi mondial, in contextul escaladarii conflictului dintre Iran si SUA. E acest ton panicard legitimat in vreun fel?

Generalul iranian Soleimani era de multa vreme pe radarul SUA, nu doar in administratia Trump. De ce a fost luata acum decizia eliminarii lui? Ce a vrut, de fapt, SUA sa transmita?

Ce vrea Iranul sa obtina din acest conflict, pe care l-a escaladat prin diverse decizii de-a lungul anului trecut?

In afara Iranului si a SUA, protagonistii principali ai acestui conflict, care sunt personajele secundare si ce inseamna eliminarea lui Soleimani si, implicit, intrarea intr-o noua logica a conflictului, pentru terti? Ma gandesc la tarile UE, dar si la Israel, de pilda.

In ceea ce priveste pozitionarile pe scena geopolitica, am vazut ca Rusia si China, deloc surprinzator, au condamnat decizia SUA. Totusi, in randul statelor europene, reactia nu a existat sau a fost de tipul: recomandam intelegere si ratiune. Mai mult, Uniunea Europeana, prin Inaltul sau Reprezentant, Joseph Borell, l-a invitat la dialog direct pe ministrul iranian de Externe. UE nu pare a fi alaturi, angajat, de SUA. Care sunt aici mizele?

Care sunt riscurile pentru Israel in aceasta criza, tinand cont de tot contextul si de locul comun ca Iranul nu va ataca direct, ci prin proxis? Poate fi real Israelul o tinta?

Era Soleimani o figura eroica in Iran sau e un construct de propaganda in joc?

Ziare.

com

este analist iraniano-israelian specializat in Orientul Mijlociu. A plecat din Iran in 1987, la opt ani dupa Revolutia Islamica si acum locuieste in Israel. A fost comentator pentru afaceri externe la BBC Persian. Mei Javedanfar preda studii de securitate iraniana la Centrul Interdisciplinar in Herzliya.E foarte putin probabil sa vedem un al treilea Razboi Mondial sau chiar un razboi intre Iran si Statele Unite. Trump nu vrea un razboi cu Iranul, pentru ca el intra in alegeri anul acesta si nu vrea un razboi in acest context, pentru ca i-ar putea afecta sansele de a fi reales.Nici Iranul nu vrea un razboi cu Statele Unite, pentru ca stie ca acestea sunt de departe mult mai puternice si, totodata, pentru ca economia Iranului este sub mare presiune din cauza sanctiunilor. De asemenea, nu cred ca iranienii vor un razboi, ar vrea mai degraba ca liderii sa se concentreze pe probleme interne, asa cum e lupta impotriva coruptiei si administrarea tarii.Prin eliminarea lui Soleimani acum, administratia Trump vrea sa trimita un mesaj iranienilor, ca sunt noi reguli de joc in Irak. Inainte, intre 2003 si 2011, potrivit oficialilor americani, mai mult de 603 soldati americani au fost ucisi prin interpusi iranieni in Irak.Acum, Trump vrea sa schimbe asta, vrea sa transmita acest mesaj iranienilor, prin uciderea lui Soleimani: daca omorati pe cineva de-al nostru, vom ucide pe cineva de-al vostru, nu conteaza cat de important este.Procedand astfel, vrea sa slabeasca mana Iranului in Irak si slabind mana Iranului in Irak, Trump vrea ca Iranul sa revina la masa negocierilor nucleare, intr-o pozitie mai slaba. Trump vede mana puternica a Iranului in Irak ca pe un avantaj in negocierile nucleare viitoare.In Iran, avem Guvernul ai carui membri sunt alesi, alegeri limitate, dar totusi alegeri. Astea sunt cazurile lui Rohani si Zarif. Si apoi sunt oamenii regimului, care nu sunt alesi si sunt mai puternici, cum e liderul spiritual Khomeini.Problema este ca politica externa a Iranului fata de Statele Unite este in mainile Gardei Revolutionare, care vrea ca Iranul sa fie izolat, pentru ca ii este teama de pacea cu Statele Unite, de vreme ce crede ca Uniunea Sovietica s-a destramat, pentru ca si-a imbunatit relatiile cu SUA si SUA au fost capabile sa infiltreze in URSS idei puternice, ca democratia si drepturile omului. Si atunci nu vor ca asta sa se intample si in Iran.De asta incearca mai mereu sa escaladeze tensiunile cu SUA, pentru a tine Vestul departe. Este motivul pentru care, dupa acordul nuclear, au continuat sa provoace SUA, au rapit un numar de cetateni americani, au facut teste balistice, au amenintat sa stearga Israelul de pe fata pamantului, stiind ca asta il va rani pe Barack Obama.Pentru Israel, eliminarea lui Soleimani a fost o veste buna, pentru ca el era un adversar foarte puternic, el e cel care a organizat reteaua Iranului in Siria, pentru a ameninta Israelul, a fost de asemenea responsabil de Militia din Irak, unde, potrivit rapoartelor, intentiona sa loveasca Israelul din Irak. A fost, de asemenea, foarte apropiat de Hassan Nasrallah din Liban.Pe termen scurt, asadar, eliminarea lui e o veste buna pentru Israel. Pe termen lung, va trebui sa asteptam si sa vedem ce se intampla in regiune, cum arata opozitia interna fata de influenta Iranului din tari ca Liban si Irak. Va trebui sa asteptam si sa vedem cat de departe vom merge si cum va fi afectata pozitia Iranului in aceste tari.In ceea ce priveste Uniunea Europeana, Soleimani era responsabil si de uciderea unor soldati britanici si a subminat eforturile SUA in Irak.Pe termen scurt e bine, dar pe termen lung, Uniunea Europeana are alte probleme pe care trebuie sa se focuseze, cum este acordul nuclear cu Iranul, care este foarte important pentru UE si este foarte important si pentru Israel.Chiar daca premierul Netanyahu nu o spune, daca acordul cade, nu e o veste buna pentru Israel. Sunt oameni in Israel care sustin acordul nuclear si sunt si dintre cei care se opun. Nu sunt singurul care crede caUniunea Europeana are nevoie sa se concentreze pe asta si vom vedea cum vor juca iranienii.Regimul din Iran a rapit cetateni iranieni europeni, a planuit activitati teroriste pe teritoriul UE. Va trebui sa asteptam si sa vedem daca Iranul va aproba, in februarie, FATF (Financial Action Task Force), un acord foarte important privind spalarea de bani si finantarea terorismului. Daca nu il aproba, relatiile dintre UE si Iran vor avea de suferit, fara legatura cu asasinarea lui Soleimani.Motivul e, in principal, ca Trump i-a izolat prea mult pe europeni, a intreprins actiuni fara sa tina cont de ceea ce cred europenii in ceea ce priveste Iranul si atunci europenii sunt furiosi pe asta.Oricat de rau ar fi regimul iranian, e in interesul UE sa pastreze oarecum relatii bune cu Iranul, pentru a proteja acordul nuclear. Europenii nu sunt de acord cu SUA, ca acordul nuclear este rau si cred ca pastrarea acestuia este o optiune mai buna decat renuntarea la el.Asadar, UE vrea sa mentina deschis dialogul, dar intelege si ca sunt multe de facut in Iran, in ceea ce priveste drepturile omului si posibile activitati teroriste in Europa. Sunt lucruri pe care UE le va avea in vedere.Riscurile pentru Israel sunt mici, pentru ca regimul din Iran stie ca, daca loveste, Israelul va lovi in riposta de doua ori mai tare.Cred ca Iranul nu vrea sa loveasca Israelul, pentru ca nu vrea sa aiba de-a face cu Israelul si SUA.Pentru moment, suntem in regula, in ceea ce priveste razbunarea asasinarii lui Soleimani.Ce trebuie sa ne ingrijoreze in Israel este daca inlocuitorul lui Soleimani intentioneaza sa reconstruiasca, sa continue sa reconstruiasca reteaua iraniana si Irak si Siria, cu scopul de a ameninta Israelul. Asta trebuie sa ne preocupe pe noi.In ceea ce priveste popularitatea lui Soleimani in Iran, estimarile arata ca 20% din populatie sustine regimul, deci dintr-o populatie de 80 de milioane, cel putin 16 milioane. Sunt oameni in Iran carora nu le place regimul, dar nu le place nici ca America sa omoare iranieni, in general.Cred ca majoritatea iranienilor vrea o conducere care sa se concentreze pe problemele interne si sa aiba relatii bune cu lumea din afara, incluzand aici Israelul. Qassem Soleimani nu a cerut permisiunea Parlamentului iranian sa faca ce a facut, el era un lider neales si a facut ce voia regimul, nu oamenii, asa ca, in concluzie, numarul celor care il sustineau nu e foarte mare.Cei mai multi iranieni nu sustin politica lui Soleimani si a liderului suprem, ca Iranul sa isi extinda politica anti-americana si anti-israeliana in regiune. Asta voia Soleimani si cred ca majoritatea din Iran e impotriva.