Conflictul din Iran: Dupa Uniunea Europeana, si Londra militeaza pentru calmarea tensiunilor dintre Iran si SUA

Qassem Soleimani reprezenta o "amenintare regionala" si SUA aveau "dreptul sa se apere", a declarat ministrul britanic de externe Dominic Raab pentru Sky News duminica."Intelegem situatia in care s-au aflat, dar intensificarea tensiunilor reprezinta un risc si dorim acum sa vedem o dezescaladare si o stabilizare a situatiei. Un razboi nu este in interesul nimanui", a declarat ministrul. El a subliniat necesitatea "unei cai care sa poata permite Iranului sa iasa din izolarea sa internationala".Seful diplomatiei britanice a spus ca a avut o convorbire cu premierul irakian duminica dimineata, precum si cu presedintele irakian si intentioneaza sa discute si cu ministrul de externe iranian. Dominic Raab se va intalni de asemenea in zilele urmatoare cu secretarul de stat american Mike Pompeo, care reprosase europenilor ca nu au fost "destul de utili" cum ar fi trebuit in acest caz.Premierul Boris Johnson, care urmeaza sa se intoarca duminica din vacanta sa in Caraibe, nu a comentat inca moartea lui Soleimani, o tacere criticata de opozitia laburista."Premierul este la comanda. Am fost in contact permanent in timpul vacantei de Anul Nou", l-a aparat duminica ministrul sau de externe.Intensificarea tensiunilor in regiune a agravat nelinistile rudelor cetatenilor iraniano-britanici detinuti in Iran, precum Nazanin Zaghari-Ratcliffe, care a fost arestat in aprilie 2016 la Teheran, iar apoi condamnata in septembrie al aceluiasi an la cinci ani de inchisoare pentru participare la manifestatii impotriva puterii in 2009, ceea ce ea dezminte.Soarta sa este "in centrul preocuparilor mele", a declarat Raab, denuntand "intransigenta regimului iranian" fata de prizonierii detinatori de dubla cetatenie care au fost "tratati in mod inspaimantator".Regatul Unit si-a revizuit sambata recomandarile facute cetatenilor sai interesati sa calatoreasca, sfatuindu-i sa nu se deplaseze in Irak si Iran.Nave militare ale Royal Navy va escorta navele comerciale care arboreaza pavilion britanic in stramtoarea Ormuz, a anuntat sambata ministrul britanic al apararii.Tot duminica, seful diplomatiei europene Josep Borrell l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al Afacerilor Externe, Mohammad Javad Zarif, pentru a gasi o cale de "detensionare" a situatiei din Orientul Mijlociu.