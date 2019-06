Conflictul intre SUA si Iran continua: Pentagonul acuza Teheranul de atac cu rachete asupra unor drone americane

Ziare.

Pentagonul a mai declarat ca militiile Houthi au doborat pe 6 iunie o drona americana Reaper ce zbura la altitudine mare deasupra teritoriului statului Yemen si a acuzat un "sprijin iranian" pentru acest atac care si-a atins tinta, informeaza Reuters.Acuzatiile risca sa intensifice tensiunile dintre SUA si Iran si sa creasca posibilitatea ca presedintele Trump sa ordone trimiterea de forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu sau sa adopte alte masuri pentru a pedepsi Teheranul in cadrul campaniei pe care acesta a denumit-o "presiune maxima".Locotenent-colonelul Earl Brown, un purtator de cuvant al Comandamentului Central al SUA, a afirmat ca, potrivit concluziei unei evaluari a serviciilor de informatii americane, "o racheta iraniana modificata SA-7 sol-aer a incercat sa doboare o drona americana MQ-9 deasupra Golfului Oman pentru a intrerupe supravegherea" uneia din cele doua nave petroliere avariate.Racheta a ratat tinta la o distanta apreciabila, a mentionat Brown, fara a aduce dovezi in sprijinul acuzatiei si fara a explicat de ce Pentagonul a asteptat 3 zile pentru a o face publica.In privinta celui de-al doilea incident, Brown a sustinut ca o drona MQ-9 Reaper a fost doborata deasupra Yemenului "de ceea ce evaluam a fi o racheta sol-aer SA-6", apartinand rebelilor Houthi. A adaugat ca altitudinea la care a avut loc atacul indica o imbunatatirea a capabilitatii militare a militiilor Houthi care, "in evaluarea noastra, a fost posibila cu sprijinul Iranului". Oficialul Pentagonului nu a furnizat dovezi nici pentru acest caz.Oficiali americani au informat recent despre aceste atacuri, dar declaratia Comandamentului Central de duminica este primul act public care acuza Iranul ca sursa a lor.