Convorbire intre oficialii rusi si iranieni, dupa uciderea generalului Soleimani

Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei Lavrov i-a prezentat condoleante lui Mohammad Javad Zarif in cursul acestei conversatii care a avut loc la initiativa Teheranului."Ministrii au subliniat ca actiunile SUA constituie o incalcare flagranta a dreptului international fundamental" si "conduc la un nou ciclu de escaladare a tensiunilor in regiune", precizeaza acest comunicat.Qassem Soleimani a fost ucis vineri dimineata, in incinta aeroportului din Bagdad, intr-un atac american cu drona. Generalul era seful Fortei Quds a Gardienilor Revolutiei, insarcinata cu operatiunile externe ale Iranului.Acest asasinat se inscrie in contextul amplificarii tensiunilor intre SUA si Iran in Irak, si mai larg in cadrul disputei dintre cele doua state privind programul nuclear iranian dupa retragerea unilaterala a SUA in mai 2018 din acordul international incheiat cu trei ani mai devreme.Presedintele rus Vladimir Putin a spus vineri ca moartea lui Soleimani risca "sa agraveze situatia" in Orientul Mijlociu.