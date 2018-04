Cutremur de 5,3 grade in Iran: 54 de persoane au fost ranite

Ziare.

Nu au fost raportate decese si pagube materiale dupa al doilea seism, ce a avut o magnitudine de 4,2 si care s-a produs la o distanta de 90 de kilometri fata de Teheran, a anuntat agentia de presa iraniana IRNA.Cele mai multe dintre cele 54 de persoane ranite dupa primul seism de duminica seara au fost externate dupa ce au primit tratamente medicale in spitalele din provincia vestica Kermanshah, au precizat reprezentantii serviciilor de urgente medicale, citati de IRNA.Potrivit aceleiasi agentii de presa, majoritatea accidentelor au reprezentat rani minore, provocate de caderea unor obiecte. Un seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs in provincia Kermanshah si in Irak in noiembrie 2017 a facut peste 600 de victime si a ranit peste 8.000 de persoane.