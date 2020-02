Doi oficiali din Iran au fost confirmati cu noul coronavirus

Ziare.

Ministrul Iraj Harirchi a transmis intr-un clip video ca se autoizoleaza la domiciliu si incepe un tratament medicamentos, scrie BBC De altfel, oficialul iranian a fost vazut tamponandu-si fruntea si stergandu-si transpiratia de mai multe ori in timpul unei conferinte de presa de luni. In acea zi autoritatile din Iran au negat ca vreun oficial, mai ales din domeniul Sanatatii, este infectat cu COVID-19.Pana acum, in Iran, au fost raportate oficial 95 de cazuri, dar se crede ca numarul real este mult mai mare.Vezi siMarti, si un parlamentar din capitala iraniana Teheran, Mahmoud Sadeghi, a declarat, de asemenea, ca a fost testat pozitiv pentru acest virus."Nu am prea multe sperante de a continua in aceasta viata, in aceasta lume", a scris el pe Twitter. Mahmoud Sadeghi are 57 de ani, iar coronavirusul este cunoscut si pentru faptul ca afecteaza, in special, persoanele mai in varsta si care sufera de diverse afectiuni.A.D.