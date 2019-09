Drama cu numele #Bluegirl

FIFA se comporta ca si cum ar avea mainile legate

Stadionul Sahar Khodayari?

Sahar Khodayari a platit pentru mesajul care era pentru ea atat de important cu ce avea mai scump: propria ei viata.Pe 1 septembrie, iranianca de 29 de ani si-a turnat benzina pe corp in fata Tribunalului Revolutiei Islamice de la Teheran si s-a autoincendiat. Ar fi urmat sa fie trimisa la inchisoare pentru ca a intrat deghizata pe stadion pentru a asista la meciuri de fotbal - lucru care inca nu este permis femeilor din Iran.Sahar Khodayari a dorit sa marcheze aceasta nedreptate - intr-un mod din pacate tragic si trist. Dar acest strigat disperat de ajutor a ramas multa vreme neauzit. FIFA nu a scos nicio vorba, in timp ce pe retelele de socializare se discuta intens despre soarta "fetei albastre", #bluegirl, numita asa pentru haina albastra purtata pe stadion.Principalul for fotbalistic international a avut nevoie de 9 zile pana sa reactioneze la acest incident, care arunca o umbra neagra asupra fotbalului.FIFA a publicat o declaratie in care ofera condoleante familiei lui Khodayari si prietenilor acesteia si in care cere autoritatilor iraniene "sa asigure libertatea si siguranta femeilor implicate in lupta legitima de a pune capat interdictiei de intrare pe stadioane pentru femeile din Iran". Cuvinte potrivite, dar doar cuvinte.Tragedia din Iran este si o pata pe obrazul FIFA, nu doar pe cel al autoritatilor din guvernul, justitia si fotbalul iranian.Aceste autoritati de la Teheran folosesc in continuare o imagine total depasita cu privire la impartirea rolurilor pe sexe intr-o societate. Federatia de fotbal din Iran, membra a FIFA, sustine activ impiedicarea a jumatate din populatia unei tari de a asista la meciuri de fotbal pe stadion.Iar gigantul FIFA, care jongleaza cu miliarde, se comporta ca si cum ar avea mainile legate. Doar cateva apeluri inspre Teheran, nimic altceva.In contexte diferite, FIFA ar fi devenit demult mai activa: in anii trecuti, forul fotbalistic international a suspendat federatiile din Grecia, Sudan si Sierra Leone (de fiecare data pentru amestecul politicului in problemele fotbalistice), precum si din Pakistan (din cauza unei popriri pe bunurile federatiei de fotbal pakistaneze, printr-un administrator numit de un tribunal).Dar cand femeile sunt trimise la inchisoare pentru ca au asistat la un meci de fotbal, FIFA nu impune nicio sanctiune. Cat de penibil!FIFA trimite miercuri o delegatie de observatori la Teheran, iar autoritatile iraniene au anuntat ca vor permite accesul femeilor pe stadion la meciul urmator contra Cambodgiei, pe 10 octombrie. Dar doar la acel meci, nu si la urmatoarele!Niste masuri prin care se mai elibereaza putina "presiune din butoi". Aceasta interdictie este valabila de 40 de ani (ar fi chipurile menita sa impiedice femeile sa auda expresiile vulgare din jurul meciurilor de fotbal si sa vada sportivi barbati pe jumatate dezbracati).La anumite meciuri, accesul femeilor a fost permis, la alte partide, femeile care si-au permis sa asiste au fost aspru pedepsite. Iar FIFA s-a trezit taman acum ca ar fi vorba de discriminare.Pentru a se schimba cu adevarat ceva, este nevoie de sanctiuni clare si de o masiva presiune sportiv-politica. Este timpul ca FIFA sa-si schimbe abordarea fata de Iran. Si, cine stie, poate candva vreun stadion iranian va purta numele acestei adevarate eroine: Sahar Khodayari.