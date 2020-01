Dungaciu, dupa declaratia lui Trump legata de Iran: Nu mai este iminenta o confruntare militara

Ziare.

"Prima faza a confruntarii, adica faza care putea sa duca la un razboi intre Statele Unite si Iran s-a incheiat. Practic, fara sa spuna explicit, presedintele Trump a dat semnalul ca cel putin pentru moment, America nu neaparat este nemultumita cu modul in care a retaliat Iranul, dar a decis sa nu retalieze inca o data sau sa contra-retalieze fata de actiunile iraniene. Suntem in momentul in care faza de razboi sau care putea sa duca la razboi s-a oprit", afirma analistul.Astfel, Dungaciu arata ca "nu mai este iminenta o confruntare militara intre Statele Unite si Iran, cum putea sa apara, teoretic, cel putin, la inceputul acestei tensionari a situatiei".Din perspectiva lui Dungaciu, in discursul de miercuri de la Casa Alba , "Trump a vorbit si pentru publicul intern si din perspectiva electorala"."N-a uitat sa mentioneze erorile strategice ale vechii Administratii, dar pe fond, reactia Americii lui Donald Trump la ceea ce se intampla in Iran este o accentuare a sanctiunilor, pentru a sublinia foarte clar linia rosie care este arma nucleara pentru Iran - asta e o linie rosie care nu va fi trecuta niciodata de Statele Unite si in al doilea rand pentru a readuce sau a impinge la masa de negocieri Iranul", adauga Dungaciu.Acesta mai afirma ca, potrivit recentei declaratii de la Casa Alba, "presedintele Trump vrea sa obtina un nou acord cu Iranul, mai bun decat cel pe care l-a negociat Administratia Obama". "Este o tacita... nu neaparat invitatie la negociere, dar nu inchide permanent usa unei posibile negocieri", mentioneaza analistul.Totodata, declaratia lui Trump este si "o invitare a aliatilor in primul rand sa nu mai tolereze sau sa sprijine neconditionat regimul de la Teheran"."Bombele care au lovit bazele militare din Irak au fost platite cu banii pe care regimul i-a obtinut din ridicarea sanctiunilor impotriva lui. A invitat state - nominalizate chiar de presedinte - sa nu mai gireze regimul din Teheran si a invitat si NATO sa fie mai implicata in Orientul Mijlociu. Asta e un lucru foarte important, pentru ca nu stim foarte clar ce inseamna asta. Inseamna ca NATO trebuie sa inlocuiasca Statele Unite in Orientul Mijlociu sau NATO trebuie sa stea umar la umar cu Statele Unite in Orientul Mijlociu. Cert este ca Trump a transmis un mesaj clar - prezenta NATO consistenta, mai consistenta in Orientul Mijlociu", spune Dan Dungaciu.Mai mult, potrivit analistului, in timpul declaratiei, "Donald Trump a parut un lider solid"."Pentru prima data, poate, a vorbit inconjurat de echipa lui de politica externa si de securitate. A parut un lider solid. Asta era mesajul pe care trebuia sa il transmita poporului american: competent nu doar in chestiunile interne, dar competent si sa fie diriguitorul politicii externe a Americii si comandantul suprem al trupelor americane", arata directorul ISPRI.Potrivit acestuia, Trump a fost "un lider puternic care fara sa spuna ca face o concesie a facut-o, in sensul ca a oprit orice interventie militara in Teheran, a invocat multilateralismul, adica un NATO care sa fie un adevarat partener al Americii si in Orientul Mijlociu, a fost coerent cu mesajele din campania electorala, cand a vorbit despre un nou deal cu Iranul, mai bun decat cel al Administratiei Obama, a ramas la liniile rosii consacrate - nicio arma nucleara pentru Iran".Totusi, adauga el, din perspectiva Romaniei ramane, in urma declaratiei de la Casa Alba, intrebarea "Ce inseamna o prezenta NATO mai consistenta in Orientul Mijlociu?"."Este un semnal pentru NATO, deci este un semnal si pentru Romania", mai spune analistul.Vorbind despre sanctiunile economice, Dungaciu considera ca acestea "au functionat pentru Iran"."Lumea o duce prost in Iran. Unul dintre motivele pentru care Iranul nu-si permite un razboi in toata regula, declarat, daca vreti, este inclusiv pentru ca n-are o legitimitate foarte solida astazi. Situatia nu e buna in Iran si chiar au fost acuzatii, cand oamenii au iesit in strada, ca banii pe care Iranul i-a castigat in urma ridicarii sanctiunilor au fost folositi pe proiecte externe si nu interne", explica el.Comandamentul militar irakian a anuntat miercuri ca 22 de rachete iraniene au cazut asupra a doua baze militare de pe teritoriul Irakului "fara a face victime printre fortele irakiene", dupa o riposta a Iranului impotriva intereselor SUA, care l-au ucis vineri pe generalul iranian Qassem Soleimani, potrivit AFP.Intr-o declaratie la Casa Alba, presedintele Donald Trump a anuntat ca niciun american sau irakian nu a fost ranit si ca SUA vor impune "imediat" noi sanctiuni impotriva Iranului.