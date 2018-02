Dupa bombardamentele din Siria, Iranul si Hezbollah ameninta cu atacuri contra Israelului si Statelor Unite

Ziare.

com

"Daca vreo tara crede ca poate obtine rezultate prin intensificarea terorismului, prin ingerinte in afacerile altor tari sau prin bombardarea statelor vecine, greseste", a declarat Hassan Rouhani, presedintele Iranului, potrivit site-ului Ynetnews.com."Actiunile militare, interventiile straine ori transferul de arme puternice in regiune nu reprezinta solutii", a subliniat Rouhani.La randul sau, Hossein Salami, adjunctul comandantului Gardienilor Revolutiei iraniene, a amenintat ca "Iranul poate distruge toate bazele militare americane" din Orientul Mijlociu si poate crea probleme grave pentru "regimul sionist".Miscarea siita libaneza Hezbollah a anuntat ca doborarea unui avion militar israelian reprezinta "esecul complet al tuturor ecuatiilor" si "inceputul unei noi etape strategice care poate pune capat raidurilor efectuate in Siria".In plus, Hezbollah a denuntat sustinerea oferita de Israel "organizatiilor teroriste si apostate", precum si "ingerintele prin agresiuni in criza siriana".Un avion militar israelian a fost doborat, sambata, de artileria antiaeriana de pe teritoriul sirian, la intoarcerea dintr-o misiune de bombardament asupra unor pozitii din Siria sprijinite de Iran.Ulterior, aviatia israeliana a lovit 12 tinte din Siria, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate, dar "care apartin dispozitivului militar iranian in Siria", se arata intr-un comunicat difuzat de armata israeliana.