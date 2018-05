Europa incearca sa blocheze sanctiunile SUA impotriva Iranului cu ajutorul unei legi din 1996

Ziare.

"Comisia Europeana are datoria sa protejeze companiile europene. Acum trebuie sa actionam", a declarat Juncker intr-o conferinta de presa la capatul unui summit european la Sofia."Este motivul pentru care lansam, care urmareste sa neutralizeze efectele extrateritoriale ale sanctiunilor americane", a declarat el."Trebuie sa o facem si o vom face maine dimineata la 10:30", a adaugat seful executivului european."Am decis de asemenea sa permitem Bancii Europene de Investitii sa faciliteze investitiile companiilor europene in Iran.", a mai spus el.Instrumentul evocat este un regulament european datand din 1996, creat initial pentru a contracara embargoul asupra Cubei si care acum ar trebui adaptat.Aceasta lege asa-numita "de blocaj"si stipuleaza ca nici un verdict decis de tribunale straine pe baza acestor reglementari nu s-ar aplica in UE.Dezacordul cu SUA privind embargoul asupra Cubei a fost totusi rezolvat la nivel politic si prin urmare eficacitatea regulamentului nu a fost niciodata testata.Efectul sau ar putea fi mai mult simbolic decat economic, potrivit unei surse europene.