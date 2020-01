Expertii ucraineni au obtinut acces la cutiile negre ale avionului prabusit in Iran

Ziare.

"Echipa noastra a obtinut acces la cutiile negre. Intentionam sa incepem in curand reconstituirea conversatiilor" care au fost inregistrate, a declarat ministrul ucrainean de externe Vadim Pristaiko intr-o conferinta de presa, potrivit AFP.Pristaiko a precizat ca anchetatorii ucraineni au parte de "cooperarea totala" a Teheranului si "au acces deplin" la resturile avionului, la locul prabusirii si la conversatiile dintre piloti si turnul de control iranian.Kievul a trimis circa 50 de experti in Iran pentru a participa la ancheta asupra prabusirii, miercuri, a avionului Boeing 737 al Ukraine International Airlines cu destinatia Kiev, care a facut 176 de morti, in principal iranieni si canadieni, dar si 11 ucraineni.Drama a survenit la cateva ore dupa tirurile cu rachete executate de Iran impotriva a doua baze utilizate de armata americana in Irak, ca reactie la asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani cu cateva zile mai inainte intr-un atac american.Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat vineri ca avionul ucrainean a fost "probabil" doborat de o racheta iraniana, precizand in acelasi timp ca SUA "vor lasa ancheta sa se desfasoare, inainte de a trage orice concluzie definitiva".Canada, Marea Britanie si Olanda au transmis de asemenea ca Boeingul a fost fara indoiala doborat de o racheta iraniana, in timp ce Teheranul da asigurari ca avionul "nu a fost lovit de vreo racheta".Seful diplomatiei ucrainene a mai spus vineri ca "nu respinge nicio ipoteza". Daca pista unei lovituri de racheta se confirma, Kievul va cere pedepsirea responsabililor si plata de compensatii, a adaugat el."Vom colecta mai intai toate informatiile si apoi vom trage concluziile", a spus el, adaugand ca isi doreste o ancheta "justa si impartiala".Anterior vineri, Kievul a confirmat ca a primit "date importante" din partea Washingtonului despre catastrofa. Intrebat despre ce fel de date este vorba, Pristaiko a refuzat sa precizeze, invocand ca este vorba de "informatii secrete".Kievul a cerut de asemenea elemente de la Canada si Marea Britanie care acrediteaza, in opinia acestora, teza unui tir cu racheta.