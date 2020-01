Explicatia Armatei din Iran pentru avionul doborat: Eroarea umana si legatura cu "America criminala". Ayatollahul stia

Ziare.

com

Iata comunicatul emis de Statul Major al fortelor armate iraniene, conform traducerii realizate de agentia France Presse din limba persana (farsi):In urma accidentului sfasietor al prabusirii unui avion comercial Boeing al Ukraine (International) Airlines la primele ore ale zilei de miercuri (8 ianuarie 2020) si in mijlocul unui atac contra bazeisi (tinand cont de) posibilitatea ca acest accident aerian sa fi fost cauzat de o actiune militara, Statul Major al fortelor armate a investigat imediat, creand o comisie de ancheta compusa din experti tehnici si din specialisti in operatiuni [militare], independenta de cea a Organizatiei aviatiei civile iraniene. Rezultatele acesteiin cele ce urmeaza:1. In urma amenintarilorde a viza un mare numar de tinte pe teritoriul Republicii Islamice a Iranului in cazul unei riposte eventuale (la eliminarea generalului iranian Qassem Soleimani - n.red.) si tinand cont de, fortele armate ale Republicii Islamice au fost plasate sub cel mai inalt nivel de alerta pentru a raspunde eventualelor amenintari.2. In orele care au urmat loviturilor aeriene (iraniene),si li s-au transmis unitatilor de aparare informatii privind tinte aeriene indreptandu-se spre centre strategice ale tarii, iar mai multe tinte au fost vazute pe anumite ecrane radar. Toate acestea au cauzat o reactivitate inca si mai mare in centrele de aparare antiaeriana.3. In aceasta situatie delicata de criza, zborul 752 al Ukraine (International) Airlines a decolat de pe aeroportul Imam Khomeiny (din Teheran), si, in momentul intoarcerii, s-a gasit in intregime in pozitia de a se apropia de un centru militar sensibil al Corpului (Gardienilor Revolutiei islamice), la o altitudine care ii dadea aparenta unei tinte ostile. In aceste conditii, si in urma unei erori umane si in mod neintentionat,4. Exprimand condoleantele sale si simpatia sa fata de familiile indoliate, cele ale compatriotilor nostri si cele ale victimelor straine, si prezentand scuzele sale pentru aceasta eroare umana, Statul Major general al fortelor armate da asigurari ca, in acelasi timp cu continuarea de reforme fundamentale in procesele operationale la nivelul fortelor armate, va face imposibila repetarea unor asemenea erori. In plus, (Statul Major)5. Le-a trimis, de asemenea, responsabililor pertinenti din Corpul (Gardienilor Revolutiei) o notificare pentru ca ei sa se prezinte cat mai devreme posibil la televiziunea nationala pentru a da explicatii detaliate poporului onorabil."Potrivit Reuters, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, cea mai inalta autoritate a Republicii Islamice, a fost informat vineri, despre doborarea accidentala a avionului ucrainean, el luand decizia ca informatia sa fie facuta publica, dupa o reuniune a principalului organism de securitate, a transmis agentia semioficiala Fars pe Twitter.