Familiile victimelor din avionul doborat in Iran vor primi compensatii financiare

Ziare.

com

Potrivit presedintiei ucrainene, Rohani a asigurat ca toate persoanele implicate in "catastrofa aviatica: vor ajunge in fata justitiei", scrie AFP.Potrivit Reuters, premierul ucrainean Oleksi Honcharuk a anuntat, sambata, ca Ucraina va oferi compensatii de cate 8.350 de dolari familiilor victimelor tragediei.De asemenea, Ukraine International Airlines va face plati catre familiile membrilor echipajului avionului doborat in Iran.Sambata dimineata, autoritatile de la Teheran au recunoscut ca au doborat din greseala avionul companiei ucrainene Ukraine International Airlines.Avionul, un Boeing 737 UIA, s-a prabusit la doua minute dupa ce a decolat, miercuri dimineata, de la Teheran catre Kiev. Catastrofa care a dus la moartea a 176 de persoane - in principal iraniano-canadieni, dar si afgani, britanici, suedezi si ucraineni - a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, la putin timp dupa tiruri de rachete ale Teheranului asupra a doua baze folosite de armata americana in Irak.