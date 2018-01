Franta este ingrijorata de represaliile din Iran: Dreptul de a protesta este fundamental

Ziare.

"Dreptul de a protesta este un drept fundamental", a declarat purtatorul de cuvant, potrivit unui comunicat.Intrebat daca ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian va efectua in aceasta saptamana vizita planificata la Teheran, purtatorul de cuvant a declarat ca nu detine deocamdata nicio informatie referitoare la acest subiect.In total, 21 de persoane, dintre care 16 manifestanti, au fost ucise in ultimele cinci zile, de la declansarea protestelor impotriva dificultatilor economice si a puterii din Iran. Manifestatiile au inceput la Machhad (nord-est) si s-au raspandit rapid in intreaga tara. Sute de persoane au fost arestate, in timpul miscarilor de strada.