Generalul Soleimani va fi inmormantat marti in orasul natal

Asasinarea intr-un atac cu drona american, vineri, la Bagdad, a arhitectului strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, si a lui Abou Mehdi al-Mouhandis, omul Teheranului in Irak si numarul doi in Hachd al-Chaabi - o coalitie paramilitara irakiana pro-iraniana -, a starnit furie la Teheran si ar putea duce la o conflagratie in regiune.Trupul generalului Soleimani va sosi la Teheran sambata seara, inainte de a fi transportat a doua zi in orasul sfant siit Machhad pentru o ceremonie care va avea loc in apropiere de sanctuarul Imam Reza, au transmis Gardienii Revolutiei intr-un comunicat publicat pe site-ul lor in noaptea de vineri spre sambata."O ceremonie va avea loc la Teheran luni dimineata, apoi trupul pur al acestui soldat al Poporului si al Natiunii va fi inmormantat la Kerman marti dimineata", se arata in anunt.Un grup mare de studenti a anuntat organizarea, sambata, a unei ceremonii omagiale pentru generalul Soleimani la Universitatea din Teheran. Ei vor merge si la aeroportul Mehrabad la sosirea sicriului sau.Generalul, mort la varsta de 62 de ani, a fost omul-cheie al regimului iranian si una dintre cele mai populare personalitati publice ale tarii, unde era foarte urmarit pe retelele de socializare.Ayatollahul Ali Kamenei, liderul suprem iranian, a promis rapid "o razbunare severa" si a decretat trei zile de doliu national.Dupa ce a participat la razboiul Iran-Irak din 1980-1988, Soleimani a devenit seful Fortei Qods a Gardienilor Revolutiei, insarcinata cu operatiunile externe ale Republicii islamice.Vineri, zeci de mii de persoane au iesit pe strazile Teheranului si in alte orase din Iran pentru a protesta fata de atacul american.O multime impresionata de irakieni insoteste sambata procesiunea funerara pentru Soleimani si Mouhandis la Bagdad. Trupurile lor vor fi duse la Kerbala si Najaf, doua orase sfinte siite aflate la sud de capitala irakiana.In Iran, ayatollahul Khamenei si presedintele iranian Hassan Rouhani au facut vizite separate familiei lui Souleimani, vineri, pentru a le prezenta condoleante.