Greseala lui Trump cand a impus noi sanctiuni Iranului

Deja in anul 432 i. Hr. omul de stat atenian Pericle a incercat sa exercite presiuni prin introducerea de sanctiuni economice. Tot de atunci dateaza si intrebarea daca aceste sanctiuni sunt mijlocul potrivit pentru a determina guvernul unei tari sa-si modifice comportamentul.Gary Hufbauer si colegii sai de la Peterson Institute for International Economics (PIIE) din SUA au construit incepand cu anii '90 o baza de date cuprinzatoare si au analizat 200 de cazuri de aplicari de sanctiuni economice - de la perioada Primului Razboi Mondial pana la inceputul secolului XXI."Am ajuns la concluzia ca in aproximativ o treime din cazuri sanctiunile au avut efect, determinand schimbarea comportamentului statului penalizat", spune Christian von Soest. El conduce departamentul Pace si Securitate la Institutul Leibniz pentru studii globale si regionale (GIGA) din Hamburg. "Dar cifra este foarte controversata. Alti cercetatori cred ca sanctiunile sunt eficiente in mult mai putine cazuri, doar 5%."Mai ales in cazurile in care sunt exercitate si presiuni militare nu se stie ce rol exact au sanctiunile economice in convingerea guvernului vizat de a-si schimba optica.In plus, aceste sanctiuni ar putea avea scopuri diverse: uneori ele vizeaza o modificare de comportament, alteori ele sunt menite sa reduca spatiul de manevra comercial al unei tari; in unele cazuri, sanctiunile sunt pedepse pentru incalcarea unor norme globale.Sigur este ca sanctiunile sunt mai eficiente atunci cand sunt impuse unor state democratice decat unor regimuri autoritare. "Pentru ca intr-o democratie exista mai multe canale prin care populatia isi poate manifesta nemultumirea si spori astfel presiunile asupra propriului guvern", arata von Soest.Desi nu se poate afirma in mod clar daca sanctiunile economice servesc la atingerea unor obiective politice, se constata fara dubiu ca ele pot dauna serios economiei tarilor pedepsite.Cuba si Coreea de Nord sunt exemple elocvente in acest sens, dar in ambele cazuri sanctiunile nu au dus si la schimbarea directiei politice a acestor tari.Cat despre Iran, dupa sanctiunile impuse de SUA in 2010 si de UE in 2012, exporturile de titei ale Teheranului s-au prabusit dramatic, iar economia a scazut cu o treime. Dar sa fi fost acesta motivul pentru care s-a ajuns la incheierea acordului nuclear cu Teheranul in 2015, punand capat conflictului privind programul atomic iranian?"Niciun stat nu va admite vreodata ca a fost silit de sanctiuni sa actioneze intr-un anumit fel dorit de ceilalti. Intotdeauna se vor gasi alte motivatii", spune Christopher Daase, politolog la Universitatea Frankfurt si presedinte al Fundatiei din Hessa pentru Cercetari privind Pacea si Conflictul (HSFK) . "De aceea, este foarte greu de lamurit adevarata eficienta a sanctiunilor."Daase se indoieste, de pilda, ca masurile anuntate recent de Casa Alba impotriva Iranului sunt cu adevarat niste sanctiuni propriu-zise."Sanctiunile sunt, de fapt, niste costuri care sunt trecute in contul unui anumit actor de pe scena politica internationala, dupa incalcarea de catre acesta a unor norme globale", explica politologul. "Dar Iranul a respectat acordul nuclear - ar urma cu toate acestea sa fie acum pedepsit?"Presedintele american Donald Trump acuza Iranul ca ar sprijini terorismul si ca ar incerca sa destabilizeze Orientul Apropiat si Mijlociu. "Desigur ca se poate incerca o reactie la acest presupus comportament, una care implica inclusiv sanctiuni", crede Daase."Dar sa renunti la un acord international incheiat in cu totul alt scop - si anume controlarea programului nuclear al unei tari - este total de neconceput."Ce urmareste, de fapt, Trump prin masurile sale impotriva Iranului?Trump ar fi incalcat astfel doua principii ale aplicarii eficiente de sanctiuni. Pe de o parte, el amesteca diferite scopuri pentru aplicarea de sanctiuni. Daca Iranul nu stie cand ar putea fi ridicate aceste sanctiuni, "atunci si efectul acestora va fi unul scazut", indica Christian von Soest de la Institutul GIGA.Pe de alta parte, pentru ca sanctiunile sa fie eficiente, ar fi important "sa existe un front comun de impunere a acestora, iar tarile care sanctioneaza sa opereze unitar, fara disensiuni pe aceasta tema", continua von Soest.Nu se stie daca Trump va reusi, prin presiuni economice, sa creeze un nou "front comun de sanctiuni". Cercetatorul in probleme de conflict Daase crede ca este posibil un esec rapid al lui Trump in aceasta tentativa. UE nu a fost nicicand in probleme de politica externa si securitate atat de unita ca acum ", spune el. "Pentru Uniune, aceasta este o oportunitate de a-si spori capacitatea de a face fata conflictelor in raport cu SUA si de a explora noi modalitati de cooperare."Din punctul de vedere al politologilor, Trump pare sa fi gresit la prima vedere prin aceste noi sanctiuni impuse Iranului. Dar asta doar daca presedintele american vizeaza cu adevarat Iranul prin aceste manevre."Dar aici nu este vorba doar de restrangerea Iranului", crede cercetatorul Daase. Pentru Trump sunt importante, de asemenea, obiective de politica interna si abordarea sa privind felul in care se poate prezenta in fata electoratului american. "Este vorba de credibilitatea sa, de impunerea vointei sale si de posibilitatea de a se putea prezenta drept barbatul puternic de la Casa Alba."