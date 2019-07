Hezbollah: In caz de razboi cu SUA, Iranul are capacitatea de a bombarda Israelul cu forta si cruzime

Ziare.

"Iranul are capacitatea de a bombarda Israelul cu forta si cruzime", a adaugat Hassan Nasrallah intr-un interviu acordat postului de televiziune al Hezbollah, Al-Manar."Atunci cand americanii vor intelege ca un astfel de razboi ar putea sterge Israelul de pe harta, isi vor schimba parerea", a mai spus el, dupa mai multe saptamani de tensiuni intre Statele Unite si Iran, relateaza AFP."Responsabilitatea noastra colectiva in regiune este de a actiona pentru prevenirea unui razboi american contra Iranului", a adaugat el, subliniind ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite nu au niciun interes ca sa izbucneasca un conflict.Vineri, Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, controlata de democrati, a adoptat o masura pentru a restrange posibilitatea ca Donald Trump sa atace Iranul , exprimandu-si ingrijorarea ca atitudinea presedintelui republican ar putea declansa un razboi inutil.O initiativa similara a esuat insa in Senat, camera aflata in mainile republicanilor. Donald Trump a retras in 2018 Statele Unite din acordul asupra programului nuclear iranian incheiat la Viena in 2015 si ulterior a restabilit sanctiuni severe. Marti, Washingtonul a decis noi sanctiuni anti-Hezbollah, organizatie considerata terorista de Statele Unite.