Idiotii utili si scenariul steagului rosu

Ce inseamna inaltarea steagului rosu

Regimul e disperat

Dar de ce sunt iranienii atat de nervosi si de frustrati?

Pe ce prapadea Soleimani banii

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ziare.

com

Ora de ora, de la televiziunile americane considerate serioase pana la milioane de "" de pe retelele sociale, figuri schimonosite de ura si de prostie ne amenintau cu bombele, rachetele si tancurile iraniene.Cel de-al treilea razboi mondial parea ca si pornit de gestul presedintelui Trump de a ordona eliminarea generalului iranian; generalul era, in schimb, celebrat ca o minte sclipitoare si sofisticata, un fel de Talleyrand al Orientului, cazut prada meschinilor americani.Niciun jelitor al iranianului, de la Berlin, Paris, Bucuresti sau Hollywood, nu s-a invrednicit sa isi justifice apocalipticele preziceri; niciunul dintre ei nu a avut bunul simt sa citeasca ceva (slava Domnului, surse sunt destule) despre semnificatia acelui steag sau despre contextul iranian. Singurul lucru care conta era disperarea ca Trump a inceput anul alegerilor cu o naucitoare lovitura, care l-a propulsat in preferintele publicului american.Totul este simbolic in ceea ce s-a regizat in Iran in aceasta saptamana si totul trebuie inteles in cheia credintei siitilor.Siismul este o credinta care are in centrul sau martiriul suferit la Karbala, in Irak, pe 10 octombrie 680; atunci a avut loc uciderea miseleasca a celui de-al treilea Imam,, nepotul profetuluisi fiul unicei fete a acestuia care a atins varsta adulta,si a lui, ginerele profetului., desi parte din(Casa Profetului) si din(Poporul/Casa Mantiei), sange din sangele lui, a fost lipsit miseleste de conducerea califatului de catre, fiul si urmasul califului, prin incalcarea tratatului din 661, incheiat intresieste un simbol al dreptatii, pentru ca el a refuzat sa i se supuna luisi a plecat spre(Irak), acolo unde oamenii ii cerusera ajutorul.i-a interceptat caravana lasi l-a decapitat pe, facandu-l martir si punand bazele credintei siite, adica a musulmanilor care cred ca numai descendentii profetului pot fi imami si conducatori ai Islamului.Asa se explica si inaltarea steagului rosu: ea are loc in fiecare an, in luna, luna in care a fost ucis al treilea Imam, in ziua a zecea a lunii. Acea zi,, este o zi de doliu, in care se inalta acest steag, pe care este inscriptionat: "", adica un indemn care poate fi tradus prin " Da, razbunatorilor lui!", dar care este si un indemn la a deplange asasinatul din anul 680, pana la re-intoarcerea celui de-al doisprezecelea Imam, Imamul Ascuns (spiritualizat), nascut, dar apoi disparut pentru oameni (),Pentru a intari ceremonia inaltarii steagului rosu din aceasta saptamana, ea a avut loc la moscheea, un loc esential pentru regimul islamic de la Teheran: acolo este locul unde, in ziua a 17-a a lunii Ramadan din anul 984, Imamul nevazut,, s-a lasat vazut, pentru o scurta perioada de catre seiculDar de ce ar avea nevoie Ayatollahul si Gardienii Revolutiei de un ceremonial de martir din Casa Profetului acordat unui simplu muritor? Simplu, pentru ca sunt disperati.. Iranienii au de ales intre candidatii oficial sustinuti de clericii din jurul ayatollahului si asa-numitii "reformisti", adica intre a muri de cancer (rapid si in chinuri) sau a muri de insuficienta renala (mai indelungat si mai putin dureros).Viata celor peste 80 de milioane de iranieni este din ce in ce mai dificila, economia este un dezastru, iar sperante nu mai are nimeni. Pe fondul acestei apatii generalizate, Gardienii Revolutiei vor sa legitimeze regimul prin impunerea unor candidati tineri.Tinerii candidati au devenit, astfel, obsesia conducatorilor Republicii Islamice Iran. Generalul Mohammad Ali Jafari, seful departamentului socio-cultural al gardienilor Revolutiei, a cerut imperios si public candidati mai tineri ().Dar orice iranian stie ca, de fapt, 12 oameni (membrii Consiliului Gardienilor) au dreptul sa selecteze candidatii tuturor partidelor, pentru ca ei pot elimina orice candidatura doresc. Mai mult, sunt serioase semnale ca sita prin care se cern candidatii anul acesta va fi cu ochiuri mai mici, pentru a nu avea surprize din partea unui popor saracit si deprimat, caruia tocmai i-a fost crescut pretul la carburanti cu 33% acum doua luni.Unii nu au mai rabdat si au organizat o revolta populara in noiembrie 2019, in urma careia au ramas 1.500 de morti si zeci de mii de arestati "preventiv".Pe fondul uriasei deceptii populare, regimul a organizat funeraliile luiin oglinda ceremoniilor care insotesc ziua de doliu, dedicata ImamuluiEi bine, pentru ca le merge tare rau, economia s-a prabusit in totalitate. Si asta nu v-o mai spun nici istericii de la Hollywood, nici Macron si nici analistii care graseiaza prostii despre o tara in care nu au calcat niciodata si despre care nu stiu nimic.Iata, de exemplu, cum s-a prabusit PIB-ul iranian in ultimii doi ani:Si nu e nicio criza globala, piata titeiului merge bine, regiunea prospera, partenerii traditionali comerciali (China, India, Rusia, Coreea) evolueaza de la decent (China, Rusia) la excelent (India)...Productia de petrol s-a facut si ea mica-mica de tot:Ceilalti producatori de titei infloresc in timpul asta. Normal ca au intrat la apa si incasarile din exportul de "aur negru".Iar pretul benzinei a explodat generand revolte pe strazile din aproape toata tara:Daca ar fi avut rabdarea sa afle de la BBC () macar graficele de mai sus, credeti ca mai urlau in halul asta idolatorii lui Soleimani din Europa si de la Hollywood? Dar tare ma indoiesc de buna credinta sau rigoarea unui Michael Moore sau Emmanuel Macron.Si am uitat sa va mai spun ca, numai in 2019, s-a redus rezerva valutara a Iranului cu vreo 20%, la doar 86 miliarde de dolari. Sau caSi credeti ca viitorul suna mai bine? Iata cum arata prognoza inainte de uciderea lui Soleimani - stagnare pe multi ani inainte:Un amanunt interesant este acela ca detractorii lui Trump ne spun ce iubit si respectat era generalul Soleimani. Ei, de la unii care nu au vazut Iranul decat la televizor si care nu stiu nimic despre aceasta natiune, nici nu te poti astepta la altceva.Iata cam pe ce prapadea Soleimani banii cu greu obtinuti de iranieni din putinul petrol pe care il mai pot exporta:Si cam pe ce se duc cateva miliarde de dolari anual, in timp ce acasa benzina se scumpeste cu 33% odata? Pai, se duc catre, grupul terorist siit din sudul Libanului, care a avut o contributie majora la transformarea Elvetiei Orientului intr-o ruina.Se duc catre(Fortele de Mobilizare Populara) din Irak, un grup de militii siite, din care se evidentiaza, condus de catre irakianul ucis impreuna cu, grup responsabil de atacul asupra ambasadei americane din Bagdad.Se mai duc si catre, un alt grup paramilitar siit, specializat in atacuri asupra americanilor in Irak, avand nu mai putin de 7.000 de luptatori nou recrutati. Soleimani a platit, antrenat si echipat peste 10.000 de afgani siiti care sunt inrolati in brigadain Siria si alte mii de pakistanezi siiti care au format brigada, cea insarcinata cu "protejarea" moscheii, moschee construita pe locul de unde, sora lui, a vazut tragedia de la Karbala, din anul 680.Alte doua militii siite aflate in coordonarea generalului iranian sunt(opereaza in zona Damasc) si aripa siriana a. Totodata, Al-Quds a sprijinit razboiul pe care rebelii Houthi il duc in Yemen impotriva presedintelui Abd-Rabbu Mansour Hadi, razboi in urma caruia rebelii au ocupat o zona mare din tara, inclusiv capitala Sanaa, zona de unde au organizat spectaculoase atacuri cu drone asupra sondelor petroliere saudite ().Acesta este, stimati idioti utili, adevaratul general: un om care prapadeste putinii bani ai unei natiuni saracite pentru antrenarea unor grupuri paramilitare, specializate in operatiuni teroriste.Activitatea luieste, de fapt, motivul pentru care Iranul este izolat si pentru care populatia sa sufera de foame.a fost arhitectul unei politici de extindere a influentei Teheranului in toata lumea siita, pentru castigarea statutului de lider regional.a fost arhitectul politicii de razboi generalizat din Irak, in vederea transformarii bogatei tari arabe in satelitul Iranului.Cam asa este si cusi cu generalulin Iran: toata lumea stie cu ce se ocupa, toata lumea stie ca din cauza lui mancarea sau benzina sunt produse de lux intr-o tara atat de bogata! Sa nu uitam totusi esentialul:Despreidiotii utili ne-au vorbit mai mult decat vor citi ei vreodata despre cineva care merita mai multa atentie decat toti politicienii de la Teheran la un loc. Si acel cineva este incredibilul(:, 1048 - 1131), un matematician genial (a clasificat si a formalizat solutionarea ecuatiilor de gradul III si a explicat magistral "postulatul paralelelor"- a cincea axioma a lui Euclid), un astronom pe masura (a elaborat calendarul solar Jalali, folosit uneori chiar si azi, cu un ciclu de intercalare de 33 de ani extrem de precis) si un fabulos poet, divinizat pe intreaga planeta dupa ce antologica sa poezie a devenit cunoscuta in 1859 in traducerea lui Edward FitzGerald, sub denumirea de).Despre Iranul cel adevarat, un loc mirific, unde locuieste o veche si uimitoare natiune se pot spune multe. Oricine a fost, macar pentru o zi, acolo va sti sa spuna ca acolo a vazut cele mai frumoase femei de pe glob. Dar nimic nu poate sa ne spuna mai mult decat versurile lui"Ce-i intelept? Sa-ti bucuri camarile fiinteiAvand in mana o cupa. Ce-a fost si ce-i de fataSa nu te mai framante. Fa-ti dintr-o clipa-o viataSi sufletul sloboade-l din temnitele mintii.Nimic n-au sa te-nvete savantii. Dar alintulSuav al unor gene o sa te instruiascaCe este fericirea. Preschimba-n vin argintul,Caci tarna e grabita ca sa te gazduiasca.S-au desfacut in juru-mi, aprinsi iar trandafirii.Desfa-ti si tu simtirea in bucuria firii.C-un inger blond alaturi, ia cupa si-o desarta,Caci ingerul cel negru al mortii-asteapta-n poarta"In traducerea lui George Popa).