In Iran, un om moare de coronavirus la fiecare zece minute

"Pe baza informatiilor noastre, la fiecare zece minute o persoana moare de coronavirus si in jur de 50 devin infectate cu virusul in fiecare ora in Iran", a transmis purtatorul de cuvant Kianush Jahanpur, citat de Reuters.In Iran, numarul deceselor a ajuns joi la 1.284, a informat un oficial din cadrul Ministerului Sanatatii din aceasta tara, pentru televiziunea de stat.De asemenea, numarul cazurilor de infectare a urcat la 18.407 in Republica Islamica."Cu 149 de decese noi in ultimele 24 de ore, bilantul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 1.284. Din pacate am avut 1.046 de noi cazuri de infectare de ieri (miercuri - n.red.)", a declarat ministrul adjunct al Sanatatii, Alireza Raisi.