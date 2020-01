Inmormantarea generalului Soleimani a fost amanata, dupa ce zeci de oameni au murit intr-o busculada produsa la funeralii

Ziare.

Oficialii au transmis ca familia va anunta in curand noua data a inmormantarii generalului, arata BBC Peste 35 de persoane au murit si 48 au fost ranite in timpul ceremoniei de inmormantare a generalului Qasem Soleimani, ucis intr-un atac cu drona pe aeroportul din Bagdad.Zeci de mii de oameni s-au prezentat la funeraliile generalului in Kerman si in timpul unei imbulzeli acestia au fost calcati in picioare, anunta televiziunea de stat iraniana, citata de El Mundo In unele imagini aparute pe Internet, medicii sunt surprinsi in timp ce incearca sa salveze viata unor raniti.In ultimele zile, milioane de oameni au iesit pe strazi in diverse orase pentru a plange moartea generalului Qasem Soleimani. Cu totii jura razbunare pentru pierderea "martirului".A.G.