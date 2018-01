Iran - primejdia inca nu a trecut

Dilema lui Trump

Exista doua vesti. Una buna si una rea. Vestea cea buna este ca a fost practic mult zgomot pentru nimic. Decizia Casei Albe are consecinte minimale pentru comunitatea internationala si pentru Iran. Cel putin deocamdata.Si este bine asa. Intelegerea atomica cu Iranul a fost fara doar si poate cea mai importanta realizare diplomatica a ultimilor ani. Comunitatea internationala a aratat ca pot fi solutionate pe cale diplomatica si conflicte grave.De asemenea, s-a putut constata ca "armele diplomatice" sunt mai bune, mai umane si mai putin costisitoare decat "diplomatia" impusa cu ajutorul armelor. Este o experienta care ofera o sumedenie de invataminte pentru gestionarea altor conflicte.De exemplu, controversa nucleara cu Coreea de Nord.Decizia Casei Albe, de a nu denunta acum intelegerea atomica inseamna, mai pe sleau, ca sanctiunile impotriva Iranului raman in continuare suspendate, macar pentru alte 120 de zile.In octombrie trecut, presedintele Trump luase o alta decizie. El nu a confirmat ca Iranul respecta prevederile acordului, o preconditie pentru valabilitatea acestei intelegeri, transferand astfel decizia finala Congresului.Dar Legislativul de la Washington a repasat intre timp mingea in curtea Casei Albe, astfel ca Trump a avut doua posibilitati: Reinstituirea sau suspendarea sanctiunilor. Iar presedintele SUA s-a decis pentru a doua varianta.Cealalta optiune ar putea insemna sfarsitul intelegerii atomice cu Iranul. Toata lumea stie, inclusiv puterile europene, ca intelegerea cu Iranul nu valoreaza nimic fara SUA. "Cinci plus unu", deci cele cinci puteri cu drept de veto in Consiliul de Securitate ONU plus Germania, care au stat la masa tratativelor cu Iranul - aceasta constelatie a functionat. Dar "sase minus unu", adica fara SUA, nu ar avea sanse de reusita.Din acest motiv presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a implicat masiv, inainte ca decizia SUA sa devina cunoscuta, pentru respectarea acordului nuclear.Din acelasi motiv, insarcinata UE pentru politica externa, Federica Mogherini, in prezenta ministrilor de Externe ai Germaniei, Marii Britanii si Frantei, a declarat raspicat ca respectarea intelegerii atomice cu Iranul nu poate fi subiectul unor noi negocieri.La urma urmei este vorba de succesul unor negocieri care s-au intins pe parcursul mai multor ani.Si totul era pus in pericol, fiindca reinstituirea sanctiunilor ar fi anulat acest succes diplomatic.Dar vestea cea rea este urmatoarea: Trump doar a amanat temuta decizie. Iar amanarea nu inseamna o rezolvare. Astfel, povestea fara sfarsit privind intelegerea cu Iranul intra din nou in prelungiri.Potrivit administratiei americane, va fi pentru ultima data. Trump a dat un ultimatum: Congresul si partenerii europeni ai SUA au timp 120 de zile pentru a corecta ceea ce Trump a numit "erorile grave" ale acordului nuclear.In acest scop, acordul trebuie renegociat. Trump cere extinderea controalelor si inspectiilor in capacitatile atomice ale Iranului si, altfel decat fusese convenit, executarea nelimitata si de durata a unor masuri in vigoare deja. In cazul in care cele de mai sus nu vor fi aplicate imediat, Casa Alba ameninta ca va denunta acordul.Prelungirea cu patru luni a suspendarii sanctiunilor este in acelasi timp o prelungire a nesigurantei in privinta cooperarii economice cu Iranul. Mai ales investitiile directe in industria de petrol si gaz a Iranului vor intarzia.Astfel, perspectiva unui avant economic este periclitata, iar presedintele iranian Hassan Rohani, care este considerat un politician moderat, se va confrunta cu presiuni crescande.Evenimentele recente din Iran au aratat ca oamenii nu sunt multumiti de viata pe care o duc si de politica guvernamentala.Potentatii de la Teheran trebuie supusi presiunilor din cauza incalcarii drepturilor omului. Trebuie de asemenea intreprins ceva impotriva programului iranian de perfectionare a rachetelor si a influentei crescande pe care tara o exercita in regiune.Dar acordul atomic nu trebuie denuntat fiindca acesta impiedica tara sa se doteze cu arma nucleara. O Republica Islamica ce comite erori, dar care nu detine armament atomic, este mai buna decat un regim care vrea iar sa ajunga in posesia bombei