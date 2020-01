Iran: Tristetea orchestrata de stat "acopera realitatea"

Ziare.

com

Cand vine vorba de manifestatii publice sau adunari de oameni in Iran, trebuie sa retineti ca acest lucru nu este posibil in conditii normale. In trecut, cu prilejul diferitelor adunari s-a vazut ca regimul reactioneaza foarte brutal, in special la proteste critice.Insa in ceea ce priveste mitingurile proprii Guvernul are anumite tactici care sa le faca la fel de ample precum cele actuale. Acestea includ, intre altele, incurajarea functionarilor de stat, dar si a scolilor, studentilor si fortelor de securitate sa se prezinte la aceste mitinguri, in caz contrar fiind sanctionati.De asemenea, si oameni din satele inconjuratoare si orase mai mici sunt adusi la aceste servicii funerare. Acestor oameni, in cea mai mare parte saraci, li se promite mancare. Toate aceste masuri sunt cunoscute tuturor iranienilor, nu si strainatatii.La funeraliile lui Qassem Soleimani exista si un doilea factor de luat in considerare: modul in care acest general a fost prezentat in ultimii ani de propaganda de stat - in principal ca lider nationalist, esential pentru asigurarea securitatii nationale a Iranului si care a combatut cu succes amenintarea "Statului islamic".S-a trecut sub tacere faptul ca Iranul a fost activ in Siria cu doi ani inainte de aparitia ISIS si ca politica Teheranului a facut parte din istoria aparitiei acestei grupari in Siria si Irak. Generalul Soleimani a fost implicat activ in sensul acesta.Evident ca o astfel de portretizare a unui erou in primul rand patriot are efect atragator asupra celor care nu sunt in mod normal sustinatori ai regimului. Acest lucru explica popularitatea sa relativa in comparatie cu alti reprezentanti ai regimului.Cu siguranta. Exista multi iranieni care critica faptul ca nu au existat funeralii dupa suprimarea brutala a protestelor din noiembrie, soldata cu cateva sute de morti. Acest lucru arata un standard dublu realmente flagrant.In afara granitelor Iranului, in special in acele tari in care trupele iraniene sub conducerea lui Soleimani erau active, uciderea generalului este evaluata exact in sens invers. Pe strazile Irakului, Siriei si in teritoriile palestiniene s-au vazut scene de bucurie.Soleimani a fost considerat figura centrala si arhitectul politicii regionale iraniene, ca cineva care are mainile patate de sange, fie prin sprijinul acordat regimului Assad din Siria, fie prin controlarea militiilor irakiene care sunt legate de Iran si care, recent, au jucat un rol cheie in reprimarea brutala, comandata de Soleimani, a protestelor din Irak de la inceputul lui octombrie. Pentru acesti oameni, uciderea lui Soleimani este perceputa ca eliberare.Acest lucru are legatura cu faptul ca funeraliile sunt in primul rand inscenari puse la cale de catre stat pentru a demonstra unitate atat pe plan intern, dar mai ales extern. Intr-un sistem profund autoritar precum este cel iranian, nu exista proteste si mitinguri libere.Uitandu-ne la aceste imagini, nu ar trebui sa conchidem ca toti iranienii sprijina cu fermitate conducerea de la Teheran. Uciderea lui Soleimani nu schimba cu nimic mizeria socio-economica sau critica oamenilor din Iran la adresa unui regim represiv, care l-a inclus, desigur, si pe Soleimani. In astfel de momente, ei stau in expectativa si nu ies pe strazi, ceea ce este oricum foarte periculos, iar acum cu atat mai mult.Episodul Soleimani si excesiva adunare populara dirijata foarte eficient de stat acopera multe realitati din Iran, care continua sa fiarba sub suprafata.