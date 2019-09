Iranul a confiscat inca o nava in Golful Persic

Ziare.

com

Agentia de stiri ISNA, citata de The Guardian , relateaza ca nava transporta 250.000 litri de pacura spre Emiratele Arabe Unite.Vasul a fost retinut in apropiere de insula iraniana Ormuz, in Golful Persic.Echipajul care se afla la bord a fost retinut si predat autoritatilor legale din sudul provinciei Hormozgan.Acest incident vine in contextul in care tensiunile internationale au escaladat, in weekend, in urma unui atac la o instalatie petroliera importanta din Arabia Saudita.Doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona sambata dimineata devreme, atacul fiind revendicat, in cursul zilei, de rebelii yemeniti Houthi.Acesta este al treilea atac de acest gen in ultimele cinci luni impotriva infrastructurilor gigantului petrolier.Atacul a determinat intreruperea productiei a 5,7 milioane de barili de titei zilnic, circa 50% din productia totala a Aramco, cu efecte imediate pe piata mondiala.Amintim ca in luna iulie Iranul a confiscat un petrolier britanic langa stramtoarea Ormuz A.D.