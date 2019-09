Iranul a eliberat petrolierul britanic Stena Impero, retinut in iulie

Ziare.

com

"E bine ca s-a terminat", a declarat purtatorul de cuvant al companiei, Erik Hannell, televiziunii suedeze SVT, preluata de DPA. El a precizat ca echipajul se simte bine, avand in vedere conditiile, i-a apreciat pe cei 16 marinari pentru ca s-au comportat profesionist intr-o situatie tensionata si a adaugat ca Stena Bulk incearca sa aranjeze intalnirea lor cu familiile cat mai curand posibil. In Dubai, ei vor beneficia de consultatii medicale, acesta fiind unul din motivele pentru care a fost aleasa destinatia. Vasul fusese sechestrat de Gardienii Revolutiei , forta iraniana de elita, in Stramtoarea Ormuz, pe 19 iulie, pentru presupuse nereguli, iar ulterior a ramas la ancora in portul Bandar Abbas din sudul Iranului.Luni, Teheranul a anuntat printr-un purtator de cuvant al guvernului, citat de agentia de presa iraniana Fars, ca ancheta judiciara s-a incheiat, iar "ilegalitatile navei au fost iertate".Arestarea efectuata pe ruta strategica din Golful Persic, folosita pentru o parte semnificativa din transportul maritim de petrol la nivel mondial, a provocat tensiuni intre Iran si alte tari din regiune, precum si cu Regatul Unit si SUA.Ministerul de Externe britanic a declarat vineri ca petrolierul a fost "sechestrat ilegal de Iran" ca "parte a unui model de tentative de perturbare a libertatii de navigatie", iar Regatul Unit "colaboreaza cu partenerii internationali pentru protectia navigatiei si impunerea respectarii legislatiei internationale".Londra banuieste ca arestarea navei Stena Impero a constituit o reactie la retinerea in teritoriul britanic Gibraltar a petrolierului iranian Adrian Darya 1 (numit anterior Grace 1) din cauza suspiciunilor ca transporta titei din Iran catre Siria, incalcand astfel un embargou international.