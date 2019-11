Iranul a fost condamnat sa-i plateasca 180 de milioane de dolari unui jurnalist american care a stat in inchisoare

Ziare.

Un tribunal federal din Washington a luat aceasta decizie, in mare masura simbolica, potrivit unei copii judecatoresti consultate de AFP.Jurnalistul americano-iranian, care se afla la Teheran, a fost arestat impreuna cu sotia sa pe 22 iulie 2014, atunci cand Iranul tocmai acceptase negocieri internationale privind programul sau nuclear. Sotia sa a fost eliberata dupa doua luni de detentie. Acuzat de "spionaj" in favoarea SUA, el a petrecut 544 de zile in inchisoarea Evin, in nordul Teheranului, unde a suportat rele tratamente, fiind privat de somn si amenintat ca va fi decapitat.Impreuna cu alti trei prizonieri americani, el a fost schimbat in favoarea altor sapte iranieni retinuti in Statele Unite. Eliberarea sa a avut loc pe 16 ianuarie 2016, in prima zi a aplicarii Acordului de la Viena care ar trebui sa garanteze caracterul pacifist al programului nuclear iranian, denuntat mai tarziu de Donald Trump."Iranul l-a arestat si l-a inchis pe Jason pentru a creste presiunea in privinta negocierilor in curs cu Statele Unite", a subliniat judecatorul Richard Leon in decizie. "A lua un om ostatic si a-l tortura pentru a-ti asigura un atu in negocieri este rusinos, merita o pedeapsa" si trebuie ca Iranul sa fie "impiedicat" sa mai aiba un astfel de comportament, a adaugat el, stabilind despagubiri de 180 de milioane de dolari pentru jurnalist, mama si fratele sau care s-au alaturat plangerii.Jason Rezaian a povestit in februarie pentru AFP ca s-a simtit ca un "pion" in jocul de sah mondial. "Tratat ca un iranian si tranzactionat ca un american", a spus el.Iranul, care nu recunoaste dubla nationalitate, aresteaza in mod regulat cetateni cu acest statut. Republica islamica neaga faptul ca s-ar fi folosit de acest fapt pentru a face presiuni in jocul diplomatic, dar recunoaste ca pot fi obiectul unor tranzactii.