Iranul a inaugurat un submarin capabil sa lanseze rachete de croaziera

Ziare.

com

"Astazi, Republica Islamica devine complet autonoma pe pamant, pe aer si pe mare", a declarat presedintele iranian Hassan Rouhani in cursul unei ceremonii in portul Bandar-Abbas (sud), la care au asistat inalti responsabili ai armatei si membri ai guvernului."Puterea noastra defensiva este destinata sa ne apere interesele si nu am cautat niciodata sa atacam nicio tara", a adaugat el, precizand ca Iranul nu ar avea aceeasi vointa de "industrializare in materie de aparare" daca tara ar putea sa cumpere pur si simplu de la altii armele de care are nevoie.Potrivit lui, "presiunea inamicilor, razboiul (intre Iran si Irak din 1980 pana in 1988) si sanctiunile" au determinat Iranul sa devina autonom in materie de aparare.Washingtonul a facut din Iran principalul sau inamic si a adoptat sanctiuni economice draconice dupa ce s-a retras in 2018 din acordul nuclear incheiat de Iran cu marile puteri, acord considerat prea putin strict de catre Donald Trump, noteaza AFP.Submarinul, numit Fateh (Cuceritorul, in limba farsi), este primul submersibil "semigreu" al flotei iraniene, un model intre minisubmarine de tipul Ghadir si cele din clasa "kilo" pe care utilizeaza deja armata tarii, potrivit agentiei de presa Fars.Vasul, care cantareste aproape 600 de tone, poate lansa rachete de croaziera - cu o raza neprecizata de actiune - dar si torpile si mine marine. El poate opera la peste 200 metri sub nivelul marii cu o autonomie de 35 de zile.Programele balistice ale Iranului ingrijoreaza tarile occidentale, care acuza Iranul ca vrea sa-si mareasca raza de actiune a rachetelor sale si sa destabilizeze Orientul Mijlociu, si Israelul, inamicul declarat al Teheranului. Unii generali iranieni afirma frecvent ca doresc distrugerea statului israelian.Iranul reitereaza ca programele sale de racheta raspund unei probleme de securitate nationala, ca ele nu au decat un scop defensiv si ca aceasta problema nu este negociabila.