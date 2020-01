Iranul a lansat zeci de rachete asupra bazelor SUA din Irak. Anunta ca 80 de "teroristi americani" au fost ucisi si ameninta Dubaiul, Israelul si chiar Washingtonul

UPDATE:

Amenintari directe pentru Dubai, Israel, SUA si 100 de alte tinte

Ziare.

com

Jonathan Hoffman, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a precizat ca tintele vizate au fost baza aeriana Al-Asad, in vestul Irakului, si o alta de la Erbil, in Kurdistanul irakian, relateaza Reuters.Oficialul a precizat ca autoritatile sunt in curs de evaluare a pagubelor provocate de atacuri.La scurt timp, televiziunea de stat de la Teheran a transmis ca atacurile sunt raspunsul Iranului la uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani."Avertizam toti aliatii americani, care si-au cedat bazele armatei sale teroriste, ca orice teritoriu care este punctul de origine al unor actiuni agresive impotriva Iranului va fi vizat", se afirma intr-un comunicat al agentiei oficiale de stiri de la Teheran, IRNA, preluat de televiziunea de stat.La cateva ore de la atac, televiziunea de stat iraniana a anuntat ca cel putin 80 de "teroristi americani" au fost ucisi, adaugand ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata. In schimb, CNN citeaza surse din administratia americana care spun ca nu exista victime si ca toti militarii au apucat sa se puna la adapost.Televiziunea de stat, citand o sursa principala din cadrul Garzilor Revolutionare, a mai transmis ca Iranul avea alte 100 de tinte din regiune in vizor, daca Washingtonul ar fi luat masuri de retorsiune.Corpul Gardienilor Revolutiei din Iran a amenintat direct orasele Dubai, Emiratele Arabe Unite, si Haifa, din Israel, in cazul in care SUA riposteaza la bombardarea unor baze din Irak, care gazduiesc trupe americane, relateaza CNN.In plus, daca americanii riposteaza, iranienii au mai amenintat ca ii vor ataca direct: "De data aceasta va raspundem in America", conchide organismul militar.Iar Donald Trump a amenintat deja ca va lovi 52 de site-uri iraniene, inclusiv tinte culturale, daca Teheranul ataca americani sau obiective americane.Trump a transmis pe Twitter ca miercuri dimineata va face declaratii in legatura bombardamentele din Irak."Totul bine! Rachete lansate din Iran spre doua baze militare situate in Irak. Evaluarea victimelor si daunelor are loc acum. Pana acum, totul bine! Avem, de departe, cea mai puternica si mai bine echipata forta militara din lume! Voi face declaratii maine (miercuri - n.red.) dimineata", se afirma intr-un mesaj publicat de Trump pe Twitter.Fara a fi clar daca exista o legatura, la scurt timp de la lansarea atacului un avion ucrainean cu 180 de persoane la bord s-a prabusit putin dupa decolarea din Teheran.