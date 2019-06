Iranul acuza SUA ca se afla in spatele atacurilor petrolierelor in Marea Oman

Ziare.

"Se pare ca actiunile suspecte vizand petroliere la Marea Oman completeaza sanctiunile economice (americane impuse Iranului), pentru ca (Statele Unite) nu au obtinut vreun rezultat cu aceste sanctiuni", a declarat Ali Larijani intr-un discurs pe care l-a sustinut in Parlament (Madjles), citat de Irna si agentia semiofciala de presa Isna.Potrivit celor doua agentii iraniene de presa, Larijani a facut aceasta insinuare afirmand ca in "al Doilea Razboi Mondial" Statele Unite isi "vizau propriile vapoare in apropierea teritoriului japonez, pentru a-si putea justifica ostilitatile" fata de Tokyo, care era aliat regimului nazist al lui Adolf Hitler.O tara nebeligeranta la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Statele Unite au intrat in conflict la 8 decembrie 1941, la o zi dupa atacul-surpriza al aviatiei japoneze asupra bazei americane Pearl Harbor, in Hawaii, la Oceanul Pacific.Un transportator japonez de metanol, Kokuka Courageous, si un petrolier apartinand companiei Frontline, cotata pe Bursa de la Oslo, Front Altair, care transporta benzina grea (nafta), au fost oprite joi, la Marea Oman, de explozii de origine necunoscuta, in timp ce se indreptau catre Extremul Orient.Inca de joi, Washington-ul a acuzat Teheranul ca este responsabil de aceste atacuri, care au avut loc in timp ce premierul japonez Shinzo Abe se afla la Teheran, la discutii menite, in opinia sa, sa reduca tensiunile intre inamicii jurati Republica islamica si Statele Unite.Teheranul dezminte orice implicare in aceste atacuri.Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif a catalogat joi drept o coincidenta foarte suspecta intre atacul petrolierelor si vizita lui Abe la Teheran - prima vizita a unui sef de Guvern nipon in Iran de la Revolutia islamica din 1978.Zarif declara in ziua urmatoare ca rapiditatea cu care Washington-ul a acuzat Teheranul ca se afla in spatele atacurilor de la Marea Oman denota o vointa evidenta de "sabotaj diplomatic".