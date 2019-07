Iranul acuza SUA de terorism economic

Ziare.

"Astazi, Iranul a inceput a doua runda de masuri privind JCPOA. Ne rezervam dreptul de a continua aceste masuri pentru a ne proteja interesele in fata terorismului economic al SUA. Toate aceste masuri sunt reversibile doar prin respectarea acordului de catre ceilalti semnatari", a scris Zarif pe Twitter.Iranul a anuntat ca va depasi, duminica, limita privind uraniul imbogatit, incalcand astfel acordul nuclear din 2015 semnat cu puterile mondiale.Ministrul adjunct de Externe iranian, Abbas Araqchi, a anuntat ca Iranul inca doreste sa salveze acordul nuclear insa considera ca tarile europene nu si-au respectat angajamentele.SUA s-au retras definitiv din acord in 2018 si au reimpus sanctiuni Iranului.Anuntul Iranului reprezinta cea mai recenta incalcare a acordului. In mai, Iranul si-a intensificat productia de uraniu imbogatit, care poate fi folosit pentru a crea combustibil pentru reactoare dar si pentru arme nucleare.Araqchi a declarat ca Iranul va continua sa isi limiteze respectarea acordului la fiecare 60 de zile daca tarile semna