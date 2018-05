Iranul ameninta ca iese din acordul nuclear daca Trump retrage SUA

Ziare.

com

"Daca Statele Unite se retrag din acordul nuclear, nici noi nu vom mai ramane", a declarat Ali Akbar Velayati (foto), consilier al Ghidului suprem pentru afaceri internationale, in comentarii publicate pe site-ul televiziunii de stat.Presedintele Trump a cerut europenilor ca pana la 12 mai sa gaseasca un nou text care sa remedieze "golurile teribile", dupa cum considera el, ale acordului din 2015, in caz contrar SUA se vor retrage.Acordul asupra programului nuclear iranian a fost incheiat in iulie 2015 la Viena intre Teheran si Grupul 5+1 (China, Statele Unite, Franta, Marea Britanie, Rusia si Germania), inainte de venirea la Casa Alba a lui Donald Trump.El reglementeaza strict activitatile nucleare ale Teheranului astfel incat sa garanteze caracterul lor exclusiv pasnic.Presedintele francez, Emmanuel Macron, a reiterat miercuri in Australia angajamentul sau fata de acest text pentru a evita o escaladare a tensiunilor in Orientul Mijlociu, repetand ca acordul va trebui intarit.Raspunzand la intrebarea unui jurnalist, Macron si-a reiterat pozitia potrivit careia acordul din 2015 nu este decat un "pilon" pentru o solutie globala, mult mai ampla si care ar trebui sa se bazeze pe alti trei piloni.Acestia se refera la perioada de dupa 2025, cand anumite clauze privind activitatile nucleare vor expira, dar si la programul balistic foarte criticat al Teheranului si la rolul sau considerat "destabilizator" in regiune.Velayati i-a avertizat pe europeni fata de orice idee privind noi negocieri si modificarea acordului nuclear., a declarat Velayati."Chiar daca aliatii SUA, in special europenii, cauta sa revizuiasca acordul nuclear cu americanii pentru a ramane (parte a lui), una dintre optiunile noastre va fi retragerea din acord", a adaugat Velayati.