Iranul ameninta SUA: Sa se abtina de la orice aventurism si povesti false

Armata SUA a comunicat miercuri ca 11 nave ale marinei Gardienilor Revolutiei s-au apropiat periculos de vase ale marinei militare si garzii de coasta americane in Golf, calificand aceste manevre drept "periculoase si provocatoare"."Ii sfatuim pe americani sa urmeze reglementarile internationale si protocoalele maritime in Golful Persic si Golful Oman si sa se abtina de la orice aventurism si povesti false", a transmis duminica marina Gardienilor Revolutiei printr-un comunicat."Ei ar trebui sa fie siguri ca marina Gardienilor Revolutiei si puternicele forte armate ale Republicii islamice Iran considera actiunile periculoase ale strainilor in regiune ca pe o amenintare fata de securitatea nationala si linia sa rosie, iar orice eroare de calcul din partea lor va primi un raspuns decisiv", adauga comunicatul de la Teheran.