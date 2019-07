Iranul anunta ca a capturat un petrolier strain in Stramtoarea Ormuz

Ziare.

Conform presei iraniene, petrolierul transporta ilegal petrolul de la traficantii iranieni catre clienti straini si a fost interceptat la sud de insula Larak a Iranului, in Stramtoarea Ormuz, conform Associated Press.Televiziunea de stat nu a identificat petrolierul. Momentan nu se cunoaste ce nationalitate au membrii echipajului de la bordul acestuia.Nava a fost capturata dupa ce a semnalat o problema tehnica, conform The Guardian Flota militara a V-a a SUA a anuntat ca este la curent cu acest incident, informeaza NBC News.Un petrolier al Emiratelor Arabe Unite care trecea prin Stramtoarea Ormuz a fost dat disparut acum doua zile, iar oficialii americani suspecteaza ca petrolierul a fost capturat de Iran.Un petrolier iranian a fost sechestrat pe 4 iulie de politia si de vama din Gibraltar, asistate de un detasament al Marinei Regale britanice, in largul acestui teritoriu britanic situat in extremitatea sudica a Spaniei.Autoritatile din Gibraltar il suspecteaza ca urma sa livreze petrol Siriei, cu incalcarea sanctiunilor europene impotriva regimului lui Bashar al-Assad. Iranul, care a denuntat un act de "piraterie" in largul marii, a afirmat ca destinatia petrolierului nu era Siria.In acest context, guvernul britanic a anuntat saptamana trecuta ca nave iraniene au incercat "sa impiedice" trecerea unui petrolier britanic prin stramtoarea Ormuz, inainte de a fi respinse de o fregata britanica.Statele Unite si-au confirmat intentia de a forma o coalitie internationala care sa escorteze navele comerciale in Golf la o zi dupa acest presupus nou incident, iar Marea Britanie a anuntat vineri trimiterea a celei de-a doua nave de razboi pentru a-si spori temporar prezenta militara in Golf