Iranul anunta ca a doborat o drona spion americana deasupra teritoriului sau

Ziare.

com

Press TV, canalul de stiri in engleza al televiziunii de stat, a anuntat ca gardienii "au doborat o drona spion americana care s-a infiltrat deasupra provinciei de coasta Hormozgan din sudul tarii", arata France Presse.Aparatul, un model Global Hawk (al producatorului american Northrop Grumman), "a fost doborat de fortele aeriene" langa Kouh-e Mobarak, in apropiere de portul Jask, "dupa ce a violat spatiul aerian iranian", a adaugat canalul.Televiziunea de stat nu a aratat dimineata devreme imagini ale aparatului distrus.Incidentul are loc intr-un context de tensiuni exacerbate intre Iran si Statele Unite.Armata americana si-a intensificat, miercuri, acuzatiile impotriva Iranului, facandu-l responsabil pentru atacul asupra unuia dintre cele doua tancuri petroliere lovite de explozii pe 13 iunie in Marea Oman.Teheranul a negat orice implicare in aceste atacuri, sugerand ca Statele Unite recurg la acuzatii pentru a justifica folosirea fortei impotriva Republicii Islamice.Provincia Hormozgan se invecineaza cu Stramtoarea Ormuz.