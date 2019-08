Iranul anunta ca detine o varianta noua si imbunatatita a sistemului antiaerian rusesc S-300

Ziare.

Potrivit unor surse din armata iraniana, acest nou sistem va fi prezentat saptamana viitoare.Bavar-373 poate lovi tinte la o altitudine de pana la 27 km, avand o raza de actiune de peste 200 km, conform datelor difuzate de agentia iraniana de presa.Armata iraniana sustine ca dispozitivul sau are de asemenea o serie de avantaje fata de S-300 rusesc.Incepand cu 2001, intre Rusia si Iran exista un acord de colaborare tehnico-militara.In 2010, Rusia suspendase un contract de furnizare a sistemului S-300 catre Iran, ca urmare a sanctiunilor impuse de ONU la adresa Teheranului, acuzat ca incerca sa se doteze cu arma nucleara. Dar in martie 2017 - dupa incheierea acordului nuclear intre Iran si marile puteri in 2015 la Viena - iranienii au testat cu succes acest sistem rusesc. S-300 (SA-10 Grumble , in codificarea NATO) este un sistem de rachete sol-aer rusesc cu raza lunga de actiune, dezvoltat in perioada URSS impotriva tintelor aeriene si a rachetelor de croaziera.Conform expertilor, unele variante au fost adaptate pentru a intercepta rachete balistice, sistemul fiind supus permanent perfectionarii.