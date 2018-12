Iranul anunta ca va continua testele nucleare, in ciuda protestelor SUA

Ziare.

Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a condamnat ceea ce el a numit testarea de catre Iran a unei a rachete balistice cu raza medie, acuzand Teheranul ca a incalcat acordul nuclear din 2015, din care Washingtonul s-a retras."Testele nucleare (...) au loc pentru apararea noastra si vom continua sa le facem", a declarat generalul Abolfazl Shekarchi, purtatorul de cuvant al fortelor armate iraniene pentru agentia Tasnim. "Vom continua sa dezvoltam si sa testam rachete. Aceste lucru este in afara negocierilor si face parte din securitatea noastra nationala, pentru care nu vom cere permisiunea niciunei tari", a declarat Shekarchi.El nici nu a confirmat, nici nu a negat faptul ca Iran a testat o noua racheta. Mai devreme, consilierul pe securitate nationala din SUA, John Bolton, a scris pe Twitter: "Iranul tocmai a testat o racheta balistica capabila sa ajunga in Israel si Europa. Acest comportament provocator nu poate fi tolerat".Bahram Qasemi, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat, de asemenea, ca rachetele au un rol pur defensiv si a adaugat: "Nu exista nicio rezolutie a Consiliului de Securitate care interzice sistemul de rachete si testele Iranului".Rezolutia 2231 a ONU stabileste acordul nuclear al Iranului din 2015 cu Marea Britanie, China, Franta, Germania, Rusia si SUA in care Teheranul este obligat sa isi opreasca dezvoltarea programului nuclear la schimb cu ridicarea sanctiunilor internationale. Rezolutia precizeaza ca Iranul trebuie, timp de opt ani, sa nu dezvolte rachete balistice care pot transporta arme nucleare. Iranul a informat in repetate randuri ca programul sau nuclear este pur defensiv si a negat ca rachetele sunt capabile sa transporte arme nucleare sau ca ar avea vreo intentie de a dezvolta arme nucleare.Qasemi, adresandu-se lui Pompeo, a declarat: "Este ironic ca vorbesti despre o rezolutie pe care nu numai ca ai incalcat-o prin retragerea ilegala si unilaterala, dar si incurajezi pe altii sa o incalce sau chiar ameninti ca ii vei pedepsi si ii vei sanctiona daca nu fac acest lucru".Separat, ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a acuzat SUA ca inarmeaza grupari militare care se lupta impotriva guvernului sirian, sustinut de Iran si miscarea Houthi din Yemen. "SUA furnizeaza arme avansate extremistilor, inclusiv Al Qaeda si ISIS", a scris Zarif pe Twitter, facand referire la informatii dintr-un ziar britanic conform carora multe dintre armele furnizate de Marea Britanei si SUA ajung in mainile militantilor din razboiul din Yemen. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a scris pe Twitter ca este ingrijorat de "testele Iranului privind o racheta balistica de raza medie. Provocator, amenintator si nerespectand rezolutia 2231 a ONU".