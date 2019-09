Iranul anunta ca va folosi centrifuge mai performante pentru imbogatirea uraniului. Ce spune seful Pentagonului

Seful Pentagonului, "deloc surprins"

Behrouz Kamalvandi, purtator de cuvant al OIEA, a declarat intr-o conferinta de presa ca, in pofida reducerii angajamentelor nucleare, Iranul va continua sa permita o monitorizare internationala a activitatii sale in acest domeniu, informeaza DPA si EFE.OIEA a dezvoltat 20 de centrifuge de tip IR-4 si alte 20 de tip IR-6, a precizat Kamalvandi, in conditiile in care acordul nuclear din 2015 nu autorizeaza in acest stadiu producerea de uraniu imbogatit decat cu centrifuge de prima generatie, de tip IR-1."Vom continua cooperarea cu agentia nucleara internationala chiar si in aceasta noua faza si nu vom limita accesul inspectorilor AIEA (Agentia Internationala pentru Energie Atomica - n.red.) la facilitatile noastre", a anuntat Kamalvandi.Directorul interimar al AIEA, Cornel Feruta, intentioneaza sa se intalneasca duminica cu responsabili iranieni cu rang inalt pentru a discuta despre aceste planuri, scrie DPA.Oficialitatea iraniana a atras atentia ca partile implicate in salvarea acordului din 2015 au intrat in criza de timp si ca Teheranul are capacitatea de a imbogati uraniu dincolo de limita de 20%, desi nu intentioneaza sa faca acest lucru deocamdata."Am inceput sa inlaturam limitarile asupra programului nostru de cercetare si dezvoltare impuse de acord... ceea ce presupune dezvoltarea unor centrifuge mai rapide si mai avansate... toti acesti pasi sunt reversibili daca cealalta parte isi respecta promisiunile", a declarat Kamalvandi, potrivit Reuters.Seful Pentagonului, Mark Esper, a declarat sambata, la Paris, ca nu este deloc surprins de decizia Iranului."Nu sunt deloc surprins ca Iranul a anuntat ca va incalca JCPOA" (acordul din 2015 privind programul nuclear iranian), a declarat Esper intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau francez Florence Parly. "Il incalca deja, incalca tratatul de neproliferare de ani buni, deci nu este o surpriza", a comentat seful Pentagonului.In privinta situatiei din Afganistan, Esper a mai declarat ca, desi cauta sa ajunga un acord politic cu talibanii, Washingtonul nu va accepta orice fel de acord, in contextul in care un val de violente a umbrit negocierile dintre SUA si talibani."Opinia Statelor Unite este ca cea mai buna modalitate de a avansa este un acord politic si la asta lucram chiar acum cu sarguinta, dar asta nu inseamna ca vom accepta orice fel de acord", a insistat Esper. "Ne vom asigura ca avem un acord bun, un acord suficient de bun care sa garanteze cel putin securitatea (...) si un viitor mai bun pentru poporul afgan", a adaugat ministrul apararii american.