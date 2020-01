Iranul atentioneaza Germania, Marea Britanie si Franta referitor la consecintele deciziei lor privind acordul nuclear

Ziare.

"Desigur, daca europenii (...) incearca sa abuzeze (de acest proces), ei trebuie de asemenea sa fie gata sa ii accepte consecintele, care le-au fost deja comunicate", a subliniat Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat.Franta, Germania si Marea Britanie, cele trei state europene co-semnatare ale acordului nuclear din 2015 cu Iranul, au declansat mecanismul de reglementare a diferendelor, prevazut in text, pentru a constrange Teheranul sa revina la respectarea angajamentelor asumate, au anuntat sefii celor trei diplomatii, intr-un comunicat comun emis marti, indicand insa ca nu se alatura campaniei de presiune maxima purtate de SUA impotriva Republicii islamice.In baza acordului semnat in 2015 la Viena, cunoscut ca Planul comun de actiune cuprinzator (JCPOA), Iranul a convenit cu Franta, Germania, Marea Britanie, China, Rusia si SUA sa-si limiteze programul nuclear, in schimbul unei ridicari a sanctiunilor.In 2018, Trump a retras Statele Unite din acord. Puterile europene au declarat in mod repetat ca sprijina intelegerea, chiar daca Teheranul a anuntat in aceasta luna ca nu mai respecta limitarile privind imbogatirea uraniului, dar va continua cooperarea cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA).