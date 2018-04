Iranul avertizeaza: Avem pregatite contramasuri asteptate si neasteptate daca SUA se vor retrage din acordul nuclear

Ziare.

com

"Organizatia noastra pentru Energie Nucleara este in totalitate pregatita... pentru actiuni la care ei se asteapta si actiuni la care ei nu se asteapta", a declarat Rohani fara alte precizari, intr-un discurs difuzat de televiziunea de stat, referitor la posibila decizie a presedintelui american Donald Trump de retragere a SUA din acest acord, luna viitoare.Vineri, ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a avertizat deja ca Teheranul are in vedere o varietate de contramasuri daca Washingtonul decide sa se retraga din acordul privind programul nuclear iranian incheiat in 2015 (JCPOA).JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) este un acord international incheiat pe 14 iulie 2015 intre Iran si sase mari puteri ale lumii: China, Franta, Rusia, SUA, Germania si Uniunea Europeana.Presedintele american, Donald Trump, a criticat in mod repetat acordul, in care Occidentul promite ridicarea sanctiunilor impuse Teheranului in schimbul incetarii de catre Iran a eforturilor sale de dezvoltare a unei arme nucleare.Trump cere eliminarea din acord a clauzelor de caducitate pentru unele restrictii pe care SUA le impune Iranului, reguli mai dure privind inspectiile si limitarea dezvoltarii de catre Iran a rachetelor cu raza lunga de actiune.