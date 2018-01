Iranul avertizeaza ca si-ar putea relua inarmarea nucleara

Ziare.

Presedintele Donald Trump trebuie sa hotarasca pana la jumatatea acestei luni daca e de acord cu mentinerea suspendarii sanctiunilor economice impuse Teheranului.Mai exact, liderul de la Casa Alba va trebui sa decida daca va permite Teheranului sa exporte in continuare petrol, in schimbul angajamentului regimului lui Hassan Rouhani de a-si limita inarmarea nucleara, potrivit Reuters "Daca suspendarea sanctiunilor nu se mentine, ar fi o incalcare a acordului international. Iar Republica Islamica Iran va lua masurile necesare", a declarat Behrouz Kamalvandi, purtator de cuvant al Organizatiei Energiei Atomice din Iran.Desi nu a spus care vor fi aceste masuri, in cadrul aceluiasi interviu, Behrouz Kamalvandi a mentionat ca "agentia are capacitatea de a grabi ritmul de dezvoltare in varii domenii nucleare, dar in principal in cel al imbogatirii uraniului".Acest ritm ar putea fi crescut de mai multe ori fata de cel practicat inainte de incheierea acordului international, sustine Kamalvandi."Guvernul american ar trebui sa priveasca aceasta problema cu intelepciune. Chiar daca pana acum, din pacate, nici n-a gandit si nici n-a actionat intelept", a mai spus reprezentantul agentiei nucleare iraniene.Inca de luni seful Organizatiei Energiei Atomice din Iran, Ali Akbar Salehi, averitizase ca, daca Statele Unite nu isi respecta promisiunile, institutia pe care o conduce nu va mai colabora cu International Atomic Energy Agency (IAEA), cainele de paza in domeniul nuclear al Organizatiei Natiunilor Unite.