Iranul avertizeaza ca un atac al SUA sau Arabiei Saudite va declansa "razboi total"

Mike Pence: Armata SUA este "pregatita" sa apere interesele aliatilor dupa atacurile din Arabia Saudita

Dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri in Arabia Saudita ca atacurile care au vizat rafinarii saudite, atribuite de Washington Teheranului, reprezinta un "act de razboi", Mohammad Javad Zarif a atras atentia ca un eventual atac asupra Iranului va avea consecinte grave.Intrebat in cadrul unui interviu acordat CNN care ar fi consecintele unui atac american ori saudit, Mohammad Zarif a raspuns: "Razboi total, cu numeroase victime"."Transmit foarte serios ca nu vrem sa ne implicam intr-o confruntare militara. Nu vom ezita sa ne aparam teritoriul", a subliniat oficialul iranian, citat de agentia Associated Press.La randul sau, Mike Pompeo a transmis ca "Statele Unite sunt alaturi de Arabia Saudita", avertizand ca "nu va fi tolerat comportamentul amenintator al Arabiei Saudite".Armata americana este "pregatita" sa apere interesele aliatilor in contextul atacurilor care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, incidente atribuite Iranului de Administratia Donald Trump, a declarat marti seara Mike Pence, vicepresedintele SUA. "Dupa acest atac neprovocat, va promit, suntem pregatiti. Suntem pregatiti sa aparam interesele aliatilor nostri, nu va faceti iluzii", a declarat Mike Pence intr-un discurs rostit la Fundatia Heritage.Vicepresedintele SUA a declarat ca, "aparent", Iranul este responsabil de atacurile din Arabia Saudita, subliniind ca serviciile de informatii americane incearca sa afle detalii. "Evaluam toate dovezile, ne consultam cu aliatii", a adaugat Mike Pence, subliniind ca presedintele Donald Trump va stabili cea mai buna modalitate de reactie."Statele Unite vor lua toate masurile necesare" pentru apararea aliatilor, a insistat Mike Pence, precizand ca secretarul de Stat Mike Pompeo s-a deplasat in Arabia Saudita, pentru evaluarea situatiei.Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, s-a declarat luni seara "extrem de preocupat" de atacurile care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, acuzand Iranul de amplificarea tensiunilor regionale si avertizand ca exista riscul escaladarii crizei."Indemnam toate partile sa evite producerea unor noi atacuri de acest fel, deoarece pot avea consecinte negative pentru intreaga regiune; de asemenea, suntem extrem de preocupati de riscul escaladarii tensiunilor", a declarat Jens Stoltenberg.NATO "condamna vehement" atacurile de acest fel, deoarece pot avea efecte destabilizatoare asupra aprovizionarii cu petrol, a adaugat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice. "Suntem preocupati de ceea ce vedem mai ales din partea Iranului. Iranul sustine diverse grupuri teroriste si este responsabil de actiunile in sensul destabilizarii intregii regiuni", a subliniat Jens Stoltenberg.Atacurile care au vizat rafinarii saudite au fost comise cu armament iranian si nu au fost lansate din Yemen, a anuntat luni seara coalitia internationala condusa de Arabia Saudita, conform agentiei Reuters. "Rezultatele preliminare arata ca armele utilizate sunt iraniene, iar acum lucram pentru a determina locatia. Atacul terorist nu a fost lansat din Yemen asa cum sustin insurgentii huthi", a declarat colonelul Turki al-Malki, purtatorul de cuvant al coalitiei internationale conduse de Arabia Saudita care efectueaza raiduri aeriene in Yemen.Iranul a catalogat drept "inacceptabile" acuzatiile Statelor Unite privind responsabilitatea Teheranului in lansarea atacurilor care au vizat instalatii petroliere din Arabia Saudita.Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat ca asteapta pozitia Arabiei Saudite referitoare la autorii atacului, sugerand ca Washingtonul ar putea lansa o actiune militara.Atacurile cu drone care au vizat rafinarii din Arabia Saudita au afectat aproximativ jumatate din productia de petrol saudita. Insurgentii huthi din Yemen, sustinuti de Iran, au revendicat atacurile cu drone care au provocat incendii la centrele saudite de rafinare a petrolului din Abqaiq si Khurais.Administratia Donald Trump a atribuit atacurile Iranului. "In contextul apelurilor pentru detensionarea situatiei, Iranul a lansat acum un atac fara precedent asupra fluxului energetic global. Nu exista nicio dovada ca atacurile au fost lansate din Yemen. Cerem tuturor natiunilor sa condamne public si fara echivoc atacurile Iranului. Statele Unite vor colabora cu partenerii si aliatii pentru a se asigura ca pietele energetice raman aprovizionate bine si ca Iranul va fi tras la raspundere pentru agresiune", a declarat, sambata seara, secretarul de Stat american, Mike Pompeo.Rusia a cerut, luni, comunitatii internationale sa nu traga concluzii "pripite" in cazul atacurilor cu drone care au vizat instalatii petroliere din Arabia Saudita, in contextul in care Statele Unite au atribuit aceste actiuni Iranului. "Le cerem tuturor tarilor sa se abtina de la orice actiune ori concluzie pripita care pot agrava situatia. Acest incident reprezinta o situatie foarte neplacuta pentru pietele mondiale ale petrolului. Speram ca Arabia Saudita va putea remedia pagubele cat mai curand", a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.